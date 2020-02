«En Chile vivimos un estado anómico. Se ha normalizado la violencia contra personas, propiedades y símbolos. Además se ha producido un avance masivo del comercio ambulante, desorganizado el tráfico, interrumpido el año escolar, alterado la PSU, cedido el control de las calles y perturbado la cotidianidad de todos». Con estas palabras el ex ministro José Joaquín Brunner se refirió en una columna en El Mercurio a la situación anómala que enfrenta el país. En este sentido, señaló que «la anomia reemplaza comportamientos acostumbrados, considerados normales y legítimos, por conductas asociales o directamente antisociales».

El ex secretario de Estado profundiza sobre este tema. «En el caso chileno hay una tendencia anómica general en la sociedad y hay, sobre todo, anomia en ciertos grupos juveniles que actúan al margen de la ley o con violencia contra el sistema, o al amparo de barras bravas y pandillas, o en zonas urbanas controladas por el narco, o bajo inspiración anarco», afirma. Remarca que esto «se ve reiteradamente en eventos de masas sea que estos se convoquen para protestas o eventos deportivos o festivales o en aglomeraciones de diverso tipo. Estas situaciones de masa ofrecen condiciones ideales de anonimidad e irresponsabilidad y contagio donde las conductas anómicas pueden expresarse e imitarse sin temor al castigo o el reproche».

En el mismo tono, el ex ministro Segpres, José Antonio Viera-Gallo, aseguró que «hay una anomia. Hemos perdido conductas y valores. Sin embargo el país está resistiendo bien. Los poderes del Estado funcionan y la economía también. Hay un desafío político por delante tiene que ver con que este malestar y esta inquietud puedan ser canalizados a través del plebiscito».

Similar línea es al que el ex ministro del gobierno del Presidente Patricio Aylwin, Enrique Correa, expresó en una columna publicada en la web de su empresa Imaginacción en donde señala que «la vida cotidiana de la gente común sufre grandes alteraciones y la violencia no solo no termina ni decae, sino que gana terreno y legitimidad».

Los dichos de Brunner, Correa y Viera-Gallo tienen relación con los distintos sectores o actividades cotidianas que se han visto afectadas por la crisis, la «ausencia de ley» y la violencia.

De hecho durante los últimos días, ad portas de marzo, se han registrado una serie de desmanes en Santiago y en distintas ciudades, dejando el saldo de 83 detenidos. Atentados incendiarios en Valparaíso y en Puerto Montt y ataque a una comisaría son parte de los hechos de violencia que marcaron la noche del día martes.

Accidentes de tránsito en 40% de intersecciones sin semáforos tras el estallido

El Ministerio de Transportes informó que un total de 144 intersecciones semaforizadas han sido reparadas por los municipios y el gobierno, tras los ataques sufridos desde octubre pasado y que «provocaron desperfectos en 382 puntos a nivel nacional».

Por medio de un comunicado, informaron que 41 intersecciones fueron nuevamente vandalizadas, 26 de las cuales se encuentran en la Región Metropolitana. Además, aseguraron que de las 7.054 intersecciones semaforizadas que existen en el país, 317 están apagadas, de las cuales, 121 están en la Región Metropolitana.

El ministro (s) de Transportes, José Luis Domínguez, señaló en la oportunidad que «desde octubre pasado, los municipios y el gobierno han estado reparando constantemente diversos cruces semaforizados del país. Lamentablemente, hemos observado que muchos de ellos se han vuelto a vandalizar, incluso hasta 20 veces. Los más perjudicados con este tipo de hechos son finalmente las personas, que se ven expuestas a mayor congestión, demoras en sus desplazamientos e inseguridad al momento de cruzar, en especial los usuarios más vulnerables como los peatones y ciclistas».

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Johanna Vollrath, sostuvo que «estamos viviendo situaciones bastante complejas en el tránsito, debido a la falta de semáforos y señales de tránsito que hay en Santiago y regiones. De hecho, se han registrado accidentes de tránsito en el 40% de las intersecciones que no cuentan con semáforos operativos, cifra que nos preocupa».

A esto se suma la imagen ya cotidiana de manifestantes «dirigiendo el tránsito» en las cercanías de Plaza Italia e incluso «cobrando peaje» para que los autos puedan circular con normalidad.

Matrículas se ven afectadas tras retraso en la PSU

El próximo lunes 24 de febrero los alumnos que rindieron la PSU conocerán sus puntajes, en un proceso que ha sido más lento de lo habitual, luego de que se viera afectado por el boicot a las pruebas en distintos puntos del país y la suspensión del test de Historia. El proceso tuvo que ser llevado a cabo tres veces debido a las manifestaciones violentas y a diferentes formas de sabotaje.

A modo de ejemplo, según reportó La Tercera, la Universidad Pedro de Valdivia tiene cerca de 5.600 estudiantes y este año han matriculado a 900 personas. Esto equivale al 68% de lo que llevaban en 2019 a la misma fecha, y al 60% de la meta que tienen para este año. Asimismo, en la Universidad Gabriela Mistral que tiene cerca de 1.400 alumnos, ya llevan un centenar de estudiantes matriculados, lo que es equivalente a entre el 25% y el 30% de lo que esperan.

El rector de la Universidad Andrés Bello, Julio Castro, señaló en La Mirada Líbero en Agricultura que «el 15% de las matrículas, las universidades las pueden destinar a matrículas especiales, ahora se aumentó a 20%. Esto no cubre daño a estudiantes que querían dar PSU de Historia». Y agregó: «Debiera existir un marco común de acceso, y sobre eso cada universidad decide cuánto pondera en cada prueba. Prueba estandarizada es razonable mientras mida objetivos».

Comercio ilegal: 496.838 informales trabajando en la calle

Uno de los sectores que se ha visto afectado debido a la crisis ha sido el empleo y, de la mano con eso, ha crecido el comercio informal. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la que reveló que la tasa de desocupación durante el trimestre octubre-diciembre de 2019, fue de 7,0%, incrementándose 0,3 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior. Esto, acompañado de la pérdida de trabajos formales y pymes afectadas por los incendios y los saqueos, ha generado un alza en el comercio informal.

Según los datos entregados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en el último trimestre de de 2019 se registraron 496.838 informales trabajando en la calle o vía pública, lo que implica un aumento anual de 11,8%. De estos 226.637 son del sector comercio lo que implica un alza anual de 11,5%.

De acuerdo a la CNC, estas podrían ser las posibles pérdidas debido a la situación en Plaza Italia y sus alrededores: Una cafetería de alto flujo, ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins, puede tener pérdidas de ventas por aproximadamente $15.400.000 mensuales; un local de comida rápida de alto flujo, ubicado aledaño a Plaza Italia, puede tener pérdidas de ventas por aproximadamente $30.600.000 mensuales; una farmacia ubicada aledaña a Plaza Italia, puede tener pérdidas de ventas por aproximadamente $27.200.000 mensuales y un restaurante, no cadena, ubicado en Vicuña Mackenna, puede tener pérdidas de ventas por aproximadamente $19.300.000 mensuales.

Además, de acuerdo a una investigación realizada por Georesearch, desde que comenzó la crisis, en el sector cercano a la Plaza Baquedano, un total de 286 principales comercios y servicios, a diciembre 220 de éstos se mantenían cerrados (77%), mientras que en febrero 198 se mantienen este estado (69%). El estudio indicó que un 100% de las tiendas de música se encuentran cerradas, además del 50% de las cafeterías y el 46% de los restaurantes.

Morosidad: Aumento de más de 100.000 personas con cuentas impagas

Según un informe sobre morosidad realizado por la Universidad San Sebastián y Equifax, la cantidad de chilenos en esta situación aumentó opst 10 de octubre. Incluso, advirtieron que aún no se ven todos los efectos en este ámbito.

El decano de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Gonzalo Edwards, analizó los resultados que muestran que durante el último trimestre de 2019 hubo un aumento de 100 mil personas que contaban con deudas impagas. «Hay un mayor desempleo y eso obviamente afecta la capacidad de pago», afirmó Edwards.

Explicó que «esto se debe a que tenemos más desempleo, entonces lo importante es revertir eso, generar empleo de alguna forma. Algo se puede hacer por el lado de inversión pública, algo se podría hacer por el lado de la inversión privada, pero esta última se basa en expectativas y si son malas, no van a invertir. Lo importante es que el país vuelva a la normalidad, en ese sentido obviamente toda la crisis social es una noticia en desarrollo, no es algo que se haya resuelto».

Fuerte caída del turismo

Un área clave de estos meses para la economía es el turismo. Según informa Sernatur, el turismo interno presentó una baja en el número de viajes con pernoctación de un 7,7%, es decir, 465 mil viajes con pernoctación menos que el mismo período del 2018. El mes que concentró la mayor baja fue noviembre con una disminución de 12%, la que en el mes de diciembre se redujo a una caída de 4%.

En diciembre del año pasado se registraron 1.714.383 pernoctaciones en establecimientos de alojamientos turísticos en Chile, presentando una disminución de un 11,9% en comparación con el mismo mes de 2018. El año pasado Chile recibió a 4.517.962 turistas extranjeros. Esta cifra es -21,1% inferior al mismo período de 2018 (5.722.928), lo que equivale a 1.204.966 turistas menos.

El mes de noviembre fue el que presentó el mayor impacto. El país recibió cerca de 292 mil visitas internacionales, lo que se tradujo en una disminución de un 37% mientras que en diciembre se recibieron alrededor de 431 mil turistas extranjeros y la disminución fue de un 22%.

Partidos de fútbol suspendidos y retrasos en la realización del torneo

El 26 de enero arrancó el torneo nacional y ya se han disputado seis fechas. En el fútbol ha sido uno de los puntos en donde se ha evidenciado con fuerza la violencia en el marco de la crisis, debido a los vínculos de los hinchas asociados con las «barras bravas» y el rol de estas en la «primera línea».

Esto llevó a que la mayoría de las distintas federaciones de los clubes chilenos se opusieran a dar el puntapié inicial del campeonato hasta que la situación se calmara. Sin embargo, en lo que va del torneo se han suspendido dos partidos. El primero fue entre Coquimbo y Audax Italiano. Un grupo de manifestantes irrumpió en la cancha con lienzos y rompiendo algunas de las cámaras de la transmisión oficial e incluso el VAR. Este hecho obligó a suspender el encuentro a los 17 minutos de juego, un día después de la muerte del hincha de Colo Colo atropellado por un camión de Carabineros.

El hito que marcó la crisis en la seguridad de los estadios se vio en el clásico en el Estadio Monumental entre Colo Colo y la Universidad Católica, luego de que un grupo de hinchas de la Garra Blanca lanzara proyectiles a la cancha, incluida una bengala que afectó al delantero de los «albos», Nicolás Blandi. Tras este hecho, el partido fue suspendido y Blanco y Negro amenazó a los responsables con negarles la entrada al recinto deportivo de por vida. Días después, se decretó que el partido se daba por terminado y que la UC se quedaba con el 0-2 de la victoria.

Alteración en al vida nocturna: Barrio Bellavista baja sus ventas en un 70%

Parte de la cotidianidad en la vida capitalina son los bares y restaurantes de los barrios más visitados para estos fines como Bellavista, Lastarria e Italia. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos (Anetur), Fernando Bórquez, señaló en Emol que «después de la baja de la violencia ha habido un mejoramiento de la asistencia de público. Llegamos a tener cifras récord de baja de ventas del 70% en sectores como Bellavista. Hoy día si bien no está al 100%, porque todavía hay temor, todavía hay problemas de movilización y además se topa con que el verano que termina llevándose mucha gente a la playa, sí ha habido una recuperación, pero todavía no se llega al porcentaje del año pasado en esta misma fecha».

Sin embargo, aseguró que «en Ñuñoa en general ha habido también una reactivación, cercana al 100%. Es un lugar donde no está en el epicentro de la violencia. Sectores como el barrio San Pablo, en Lo Prado, están también medios complicados por el tema de la movilización».

Una situación complicada se ha vivido en la ciudad de Valparaíso, en donde se han cerrado 40 locales nocturnos y un 60% funciona con normalidad. Según la Asociación de Locatarios Nocturnos de Valparaíso, las pérdidas podrían ascender a los $1.000 millones.

Por Sebastián Edwards para ellibero.cl

