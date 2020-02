A través de la dirección de Justicia, Carabineros envió un oficio a la Fiscalía Nacional para que cite a declarar a Mon Laferte, por lo que ya se está estudiando la solicitud con los antecedentes que corresponden y que maneja el fiscal a cargo de la causa.

De concretarse, la citación a la cantante se daría la próxima semana a raíz de su visita al país por su presentación en el Festival de Viña del Mar el próximo lunes 24 de febrero.

Esta situación se da luego de que el pasado mes de noviembre, Mon Laferte asegurara en una entrevista que Carabineros y el Ejército estuvo involucrado en los incendios que se registraron en diversas estaciones del Metro de Santiago tras el inicio del estallido social.

Al canal Univisión, la intérprete de “Tu falta de querer” sostuvo que “hay muchos casos en donde la policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando” las instalaciones del tren subterráneo.

En ese entonces, Carabineros sostuvo a través de un comunicado que “nos reservamos la posibilidad de presentar acciones legales contra quien sin fundamento divulgue estas imputaciones”. Posteriormente, la institución ya había anunciado que pediría al Ministerio Público que Mon Laferte, sea citada a declarar.

Al ser consultada sobre esto, la cantante chilena aseguró al conductor mexicano Javier Poza que “a mí no se me ha notificado nada, hasta que no se me notifique formalmente no tengo nada que decir al respecto”.

/psg