El estratega de la Universidad de Chile, Hernán Caputto, brindó la conferencia de prensa de los días viernes, donde analizó la actualidad de su equipo, la citación de los jugadores de la U a la selección, el problema de las tarjetas rojas y dio luces del reemplazante de Jean Beausejour en el duelo del domingo.

Además, el ex arquero comentó el progreso en la recuperación de Osvaldo González y sus chances de incorporarse al equipo y la situación familiar que enfrenta Gonzalo Espinoza.

Sobre los citados al microciclo de Reinaldo Rueda sostuvo que: “Estoy Contento que haya nominaciones de la selección adulta y Sub 20. Me pone muy contento, es muy importante. Va a ser de mucho aprendizaje para ellos”.

La frustrada contratación de un lateral izquierdo y el reemplazante de Jean Beausejour

“Creo que lo que decidimos en conjunto con la directiva, hicimos el intento y no se pudo, pero hoy con los jugadores que están tomamos la decisión de ver cómo reemplazar. Toca hacerlo, tenemos dos o tres variantes que manejan muy bien el puesto y lo han hecho en otras ocasiones” señaló.

“Yo creo que ‘Jona’ (Zacaría) tiene altas posibilidades de poder jugar, conoce el puesto, tiene el perfil. El desdoble de los laterales, que es lo que buscamos nosotros. habituaremos a Diego (Carrasco) en el lado izquierdo, donde está acostumbrado a hacerlo. Creo que la rotación de los jugadores nos agarra en un buen tope anímico y en una buena preparación” aclaró.

Osvaldo González, Gonzalo Espinoza y Walter Montillo

“Estamos intentando que esté en el 100%. Es muy importante para nosotros. Lo más probable es que no esté para el domingo, pero lo necesitamos” añadió el estratega sobre González.

Sobre el sensible momento de Espinoza dijo que: “Es un tema bien delicado, lo hemos acompañado en rezo y en oraciones. Esto es como varios temas que nos pueden pasar a cualquiera, es un tema delicado y serio. Pero podemos abstraernos de eso en el campo, no es un impedimento para que Gonzalo pueda estar con nosotros”.

“Yo quiero a Walter por mucho tiempo acá con nosotros. Estamos muy contentos de su presente, seguro que puede dar más. El hincha lo quiere y es muy importante y a nosotros nos da muchas cosas dentro y fuera del campo” afirmó.

La necesidad de la hinchada ‘bullanguera’ y las expulsiones en el equipo

“A mí me encanta que esté la gente. Es jugar con uno más. Tenemos que cuidar la localía y estar con mucha gente en nuestro estadio. A mí me pone contento que puedan estar, los necesitamos siempre” dijo Caputto.

“En cada roja que hubo se conversó. Reitero, no somos un equipo mal intencionado, jugamos al máximo. Respeto las decisiones de los árbitros, y si en este caso se decidió de esa manera, estando el VAR, no me voy a contradecir de eso. Hemos conversado y hemos hablado sobre el desgaste que genera en el equipo tener menos jugadores” finalizó Hernán Caputto.

/Eduardo Méndez Garín