Pese a la caída de ayer, el dólar anotó una importante apreciación en el mercado cambiario local, volviendo a superar la barrera de los $800, ante mayores temores sobre las economías del mundo producto del coronavirus.

La fuerte dependencia de Chile de las exportaciones de materias primas, fundamentalmente de cobre, lo hace vulnerable ante una demanda en China que ha ido a la baja producto de la epidemia. Además de esto, la incertidumbre de lo que suceda en marzo se transforma en crucial a la hora de analizar lo que pasará con la divisa estadounidense.

Si ya desde el sector inversionista aseguraron que la incertidumbre de marzo ha afectado al rubro, desde la vereda de los economistas señalan que a eso hay que sumarle lo que sucederá con el coronavirus, lo que ha hecho que el precio del dólar se dispare estos últimos días.

Ante esto, aparecen nuevamente las interrogantes de si el billete verde alcanzará los niveles históricos que se vieron hace unos meses, donde llegó incluso a los $829, el 28 de noviembre del año recién pasado.

El economista de Euroamérica, Luis Felipe Alarcón, señaló que “los efectos colaterales” del coronavirus y la incertidumbre de marzo son variables que han hecho disparar el dólar.

“En relación al ámbito internacional, tenemos los efectos colaterales del coronavirus. No somos la única moneda afectada, se está depreciando fuertemente el real y peso mexicano. En el caso particular de Chile, esta incertidumbre se suma a la que tenemos local. A medida que nos vamos acercando a marzo y abril no se tiene mucha claridad de que es lo que va a pasar”, sostuvo.

Con respecto a la posibilidad de que el dólar llegue a precios como los que vieron en noviembre, el economista añadió que “por ahora no lo veo muy probable. No hay que olvidar que al Banco Central le queda una porción bastante significativa en el caso de que vuelva a intervenir. Entre spot y forward podría inyectar en el mercado cerca de US$13.000 millones”.

Además, sobre las proyecciones de la divisa norteamericana para marzo en adelante, Alarcón comentó que “va depender de que efectivamente suceda (marzo). Hay demasiado pesimismo. Lo que está apostando la gente es que pueda suceder parecido a lo que fue octubre, que hubo una detención de cadena productiva. Yo creo que volver a ver un escenario como el de octubre, no va a ser tan así”.

“Tomando en cuenta solamente a nivel local, lo más probable es que le tipo de cambio vaya subiendo a medida que nos acercamos (a marzo) y si efectivamente se da el escenario que nosotros creemos, que no va ser tan catastrófico, el dólar debería poder devolver”, agregó el economista.

Para Benjamín Castillo, analista de XTB Latam, “nos encontramos muy expuestos” a que el dólar supere los niveles vistos en noviembre pasado.

“Nos encontramos muy expuestos a que el dólar supere los máximos históricos registrados en noviembre. Esto se debe principalmente a que si existen más inestabilidades en nuestra economía que conllevarían un aumento del dólar. De todos modos, no podemos olvidar que aún se esperan datos poco positivos con relación a lo sucedido en el estallido social pasado, además de que debemos tener presente que los datos de turismo para estos meses no se estiman muy alentadores y sería otro factor relevante”, sostuvo Castillo.

Además, se refirió al coronavirus como el principal responsable de las últimas alzas del dólar.

“Estas últimas alzas tienen su fundamento en un temor más fuerte de una expansión del coronavirus, ya que se ha expandido con más intensidad en Japón, Corea del Sur e Irán. Por ello se especula que el virus tiene un contagio mucho más rápido de lo esperado y esto aumenta la preocupación de los gobiernos”, detalló.

En relación a las proyecciones del precio de la divisa para marzo en adelante, el analista manifestó que “las proyecciones para el dólar no resultan muy alentadoras, es muy probable que se acerque a los máximos históricos e incluso pueda superarlos. Ahora bien, esto dependerá del desarrollo del coronavirus y del impacto real de las manifestaciones en nuestra economía”.

El estratega senior de BCI Corredor de Bolsa, Alexis Osses, afirmó que “lamentablemente el virus, en términos de incertidumbre, ha levantado el dólar, pero eso podría ser más transitorio de lo pensado”.

Además, acotó que “podríamos llegar” a récord históricos, pero que “el Banco Central todavía puede intervenir”.

“Podríamos llegar, absolutamente. Tendría a lo mejor que estallar un riesgo distinto, cosa que el tipo de cambio logre subir. Hoy día está ya a $813, estamos alejados de los máximos y creemos que el Banco Central todavía tiene harto espacio para poder intervenir, entonces si logra hacer la intervención, el tipo de cambio debiese tender a retroceder hacia niveles más menos, $770-$780”.

Con respecto al dólar de cara a marzo, Osses agregó que “debería estar entre $780 y $790, incluyendo que el Banco Centra pusiese un freno y que las medidas de intervención funcionasen como quería. Pero si no hay una intervención rápida en términos verbales o efectiva, lo más probable es que se tienda a escapar un poco más”.

