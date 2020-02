El jueves 20 de febrero se viralizaron, a través de las redes sociales, fotos y videos de una celebración de cumpleaños infantil con temática de la «primera línea». Las imágenes muestran cómo los niños se divierten agrediendo un auto que fue caracterizado como vehículo de Carabineros. «¡El guanaco!», gritan los niños, mientras que un adulto los incita a insultar a los uniformados. También la decoración del lugar hace referencia a estos hechos. La torta está adornada con una imagen de las protestas y dice «feliz cumpleaños, un Chile mejor, primera línea».

Del techo cuelgan varios dibujos de ojos ensangrentados, y se aprecian carteles donde aparece una caricatura del Presidente Sebastián Piñera con la palabra «asesino», y figuras del perro «mata pacos» con el slogan «Chile despertó». Todo esto rodeado por globos rojos y negros y con una piñata que consiste en pegarle a una figura de un carabinero.

Desde el gobierno señalan que se encuentran levantando información. Comentan que fue un hecho privado, donde unos padres organizaron un cumpleaños con este tipo de decoración y actividades.

Esta no es la primera vez en que se involucra a niños en estas situaciones. Hace un par de meses el diputado Hugo Gutiérrez (PC) publicó en su cuenta de Twitter dibujos realizados supuestamente por niños, en los que una figura que dice ser el parlamentario aparece disparándole a una persona señalada como el Presidente Sebastián Piñera. En la ocasión, la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown señaló: «Tanto festinar con un magnicidio como el uso político de niños nos parece de la máxima gravedad, más aún en el caso de diputados de la República y que lo hace público vía Twitter como una gracia de los niños, lo que nos parece muy grave».

La subsecretaria de la Niñez aborda este nuevo episodio. Apunta que les preocupan las imágenes difundidas sobre el cumpleaños de menores con esta temática violenta.

-¿Como gobierno cuentan con más información respecto al hecho del cumpleaños ambientado en la primera línea?

-Estamos levantando la información, aún no hemos podido contactar a la familia. Sin perjuicio de eso, el hecho se ha viralizado mucho, y por eso hemos tratado de transmitir que los niños no nacen violentos, no discriminan ni tienen tendencias políticas, sino que somos los adultos los que les enseñamos eso y también somos los adultos los que les enseñamos el respeto. Por lo tanto, si nosotros queremos un Chile más justo, más solidario, lo que necesitamos trasmitirle a los niños es eso, y nada de lo que haga el Estado va a reemplazar nunca el rol de los padres y cuidadores en esta materia.

-¿Qué es lo que más les preocupa respecto a lo sucedido?

-Nos preocupa principalmente que las agresiones y la violencia a cualquier persona, no solamente en relación a este caso puntual que era con respecto a Carabineros, no son un juego ni un motivo de celebración. Por lo tanto, cuando uno asocia una celebración de cumpleaños a este tipo de cosas, como agresiones y violencia involucradas como si fueran un juego, los niños validan y normalizan la violencia.

-¿Es como una especie de adoctrinamiento?

–Más que adoctrinamiento los niños normalizan la violencia y después podrían repetir las conductas, ya no como un juego. Desde la Subsecretaría de la Niñez hemos planteado que enseñar el respeto y la resolución de conflictos en forma pacífica es parte de los valores que queremos transmitirles a las nuevas generaciones, y ahí el rol de los padres, de los cuidadores, de los adultos, es muy importante.

-¿Ustedes piensan que lo pidieron los niños, o que los papás lo promovieron?

-No sabemos específicamente si fueron los papás o los niños, pero ahí son los padres los que tienen que poner los límites aún cuando hayan sido los niños los que lo hayan pedido. Una de las imágenes y videos muestra que son niños que están jugando, que lo están pasando bien, pero al mismo tiempo hay imágenes donde adultos incitan a la agresión específicamente a Carabineros. No sé si es una piñata o un tiro al blanco en el que hay una imagen de un carabinero al que hay que pegarle. Son imágenes que no se condicen con los valores que debemos trasmitirles a los niños que tienen que ver con el respeto, el respeto a la autoridad, el respeto a todas las personas de acuerdo a su dignidad. Sobre todo, porque además ellos pueden tener un vecino, una persona igual a ellos, que también sea carabinero. Así como les enseñamos el respeto de todas las profesiones, de todos los oficios, también tenemos que enseñarles que a la autoridad se le respeta.

-¿Qué opina respecto al trato que incentivan los adultos hacia Carabineros?

-Dentro de las demandas sociales que se han levantando aparece un Chile más justo, un Chile al que se trate con dignididad… Se ha hablado mucho de dignidad, y es la misma dignidad la que tienen tanto los carabineros como las personas que realizan otro tipo de trabajo. Por lo tanto, que las agresiones y la violencia sean vistas como un juego, nos preocupa por lo que se transmite a los niños, que pueden validar y valorizar este tipo de situaciones.

-Es parecido a lo que pasó con el diputado Hugo Gutiérrez en Twitter, cuando subió dibujos realizados por niños donde aparecía uno matando al Presidente.

-Sí, efectivamente Hugo Gutiérrez ha presentado ese tipo de cosas también y hemos pedido que se hagan las investigaciones correspondientes a la Defensoría de la Niñez.

-¿Usted cree que la Defensoría de la Niñez debiera pronunciarse respecto al cumpleaños con temática de «la primera línea»?

-Estamos levantando los antecedentes y este un acto de privados en una casa, y ahí creo que el rol está en los padres de evitar este tipo de situaciones. Hoy día con los antecedentes que tenemos, esto es una situación que se da en el ámbito de lo privado.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

