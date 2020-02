REGLAS DE USO DE LA FUERZA

Leí las famosas RUF. A la rápida, sin ganas de leer nada que provenga del gobierno. Papeles previsibles si son con asesoría de Espina.

Se parte alumbrando el documento con una serie de CONSIDERANDOS; los 5 primeros, contienen solo falsedades respecto a las misiones del Presidente de la República, porque si bien es cierto, están escritos en la CP, Sebastian Piñera no ha cumplido ninguno durante estos 4 meses: todo el país enlatado, el centro de Santiago destruido, el Metro incendiado; edificios, casas e Iglesias quemadas o descastadas. Vandalismo, violencia, tacos, atentados a automovilistas en los alrededores de Plaza Baquedano son parte del programa de los viernes.La prensa, radio y TV se han unido en apoyo a la violencia y hasta el Festival de Viña se ha convertido en un posible foco de conflicto. Por lo tanto, los CONSIDERANDOS los estimaría como una simple “cháchara”.

Respecto al DECRETO, pareciera que al igual que el emperador chino Qin Shi Huang (260 AC-210 AC), Piñera quisiera tener su propio Ejército de Terracota. Soldados inmóviles, Mandos irresolutos, sin hablar, mirando al frente, sin resolución, sin alma, sin espíritu, dotados de nada.

Solo disposiciones para salvar el pellejo para los dos años que le quedan. Seguramente con la velada mano y “genio” de Alberto Espina: Conducción directa, encima de los generales, sin libertad de acción, sin confiar en sus capacidades; más aún, incluyen la imbecilidad de expresar que “los comandantes subordinados deben difundir las órdenes…”

Realmente, con estos políticos tendríamos un cementerio militar de los caídos el 74 y 78.

Piñera ordena a los militares “comunicación, persuasión, disuasión, empleo de medios disuasivos…” ¿Lo ha hecho él estos 4 meses?

En fin, todo el documento son tareas policiales; con este gobierno todo previsible. Nada nuevo.

Pero, está lo más importante, lo que más le gusta a Piñera: ”Las responsabilidades son individuales”, o sea, subtenientes, tenientes y capitanes a desfilar en tribunales; y para terminar otra amenaza: “Las reglas anteriormente señaladas, no obstante a la aplicación de Código Penal y del Código de Justicia Militar”…

Se me ocurre un nombre “REGLAS DE USO DE LA FUERZA PARA EVITAR UNA ACUSACIÓN INTERNACIONAL DE VIOLACIONES DE DDHH QUE SIGNIFIQUE CONGELAMIENTO DE FONDOS DEPOSITADOS EN EL EXTRANJERO”

Piñera no siga quitándole su personalidad a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, No intente someterlas y

acomplejarlas.

Vuestra Excelencia es un ave de paso.

Ellas son permanentes.

Y la cosa se viene brava !!

Gral (R) Hernán Núñez Manríquez.