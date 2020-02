Puede ser, como han reportado bastantes usuarios, que iOS 13 no esté gestionando todo lo bien que debería la vida útil de la batería de tu teléfono. Pero también puede ser que, a pesar de que los nuevos iPhone 11 o los Xr ofrecen una autonomía mejorada frente a anteriores generaciones, simplemente no te sea suficiente. Todos tenemos claro algunas cosas que tenemos que cuidar si queremos mantenernos alejados del enchufe o no quedarnos con el móvil tostado a mitad de la jornada como puede ser controlar el brillo o las ‘apps’ que dejamos abiertas en segundo plano.

Pero hay un puñado de trucos sencillos de ejecutar, más allá de tener un panel poco brillante o tirar de wifi siempre que sea posible, que nos darán un pequeño balón de oxígeno extra que nos permitan alarga la autonomía de nuestro teléfono.

Pon puertas al bluetooth…

Muchas veces optamos por desconectar el bluetooht completamente. Pero esto siempre no es posible, especialmente si somos usuarios de un Apple Watch, unos Airpods o similar. Si lo que queremos es poner puertas a esta herramienta y que solo se utilice para lo que necesitamos en cada momento, podemos revisar que no haya ninguna ‘app’ que esté haciendo uso del BT sin que seamos conscientes y gastando energía. Para hacer un chequeo general, especialmente si somos de los que aceptamos permisos a lo ‘loco’, basta con consultar el menú de Privacidad en Configuración.

…y a la ubicación

Es cierto que cada vez la gente está más sensibilizada con lo de compartir en todo momento dónde está y por dónde se mueve pero la ubicación sigue siendo uno de los ‘asesinos silenciosos’ de nuestra batería. El remedio también se encuentra en el apartado Privacidad, donde podrás revisar qué ‘apps’ tienen acceso a este permiso y configurarlo a tu gusto, eligiendo si lo tienes siempre activo, solo cuando utilices la ‘app’ o, directamente, nunca.

El modo avión no es solo para el avión

Si eres de los que camino al trabajo pasan por alguna zona donde pierden la cobertura durante un buen rato, quizás no esté de más que optes por esta opción. También es interesante cuando viajes al extranjero y, a pesar de tener ‘roaming’, experimentes mala cobertura. Activa el ‘modo avión’ y evitarás que el iPhone esté buscando todo el rato una señal a la que conectarse.

Limita los avisos y las notificaciones

Seguramente muchos de ustedes lo hayan hecho por si el simple motivo de que es un peñazo tener notificaciones todo el día encendiendo la pantalla, pero además de ganar tranquilidad también puedes ganar autonomía si lo regulas. Basta con que accedas a notificaciones y ajustes el tipo y la frecuencia de cada ‘app’. Puedes optar por un veto total o una entrega en ‘silencio’, que te lo mostrará en el centro de notificaciones pero no en la pantalla de bloqueo.

El ahorro de batería prácticamente siempre

El modo ‘Ahorro de batería’ es un clásico es muchos teléfonos. Afecta a la actualización del correo, a la función ‘Oye Siri’, a la actividad en segundo plano o establece el bloqueo automático en 30 segundos por defecto. Estamos acostumbrados a fijarlo cuando nos queda un 20% de autonomía. Sin embargo, iOS permite activarlo hasta cuando nos queda un 80%. Es una opción a valorar si eres de los que llegas ‘canino’ a final del día.

Regula el bloqueo de pantalla

¿Cuántas veces desbloqueamos el teléfono cada día? ¿Cientos? ¿Miles de veces? Pues tomando algunas medidas es probable que ahorremos un importante porcentaje. El primero es el ajuste del bloqueo automático. Podemos escoger un mínimo de 30 segundos. Esto nos permitirá que se apague antes y la pantalla esté menos tiempo encendida. Puede parecer poco, pero si lo unimos al brillo, el modo oscuro y desactivamos la opción de que se active la pantalla al inclinar el iPhone, ganaremos más de lo que en principio pensamos.

Actualiza a mano

Aunque por norma siempre es recomendable tener todo actualizado, puede ser, especialmente si tienes bastantes ‘apps’ instaladas, que las actualizaciones en segundo plano acaben llevándose un tanto por ciento de tu batería que podría ser más que valioso en otra situación. Puedes desactivarlo en el menú ‘App Store’ dentro de las opciones de configuración. Si tienes sospecha de que alguna app se está comiendo la ‘energía’ de tu teléfono, también lo puedes monitorizar para eliminarla.

