Para las celebridades de Hollywood, la belleza no tiene precio y por ello algunas gastan (o invierten, si se toma en cuenta que la apariencia física es fundamental en la industria de cine) miles de dólares en tratamientos estéticos, que incluyen el cuidado de su cabellera, uñas y, sobre todo, su piel.

Luchar contra el paso del tiempo parece una constante dentro del mundo del cine, y varias actrices (y también actores) parecen estar ganando la batalla.

¿Cómo no sorprenderse, por ejemplo, con la impresionante condición física de Jennifer Lopez, quien a sus 50 años cautivó a millones de personas en su reciente aparición en el medio tiempo del Super Bowl?

La estrella, sin duda, parece una mujer mucho más joven, pero ¿cómo lo ha conseguido?

Además de a un régimen alimenticio y disciplina para el ejercicio, según la revista Harper’s Bazaar, JLo paga USD 1.200 ¡a la semana! en un facial de placenta humana. Al parecer, las vitaminas y proteínas que contiene contribuyen a la regeneración de la piel y ayudar a que luzca más suave.

Y si se trata de usar placenta como tratamiento estético, ahí está Victoria Beckham, pues la diseñadora se somete a tratamientos faciales con placenta de oveja (y que cuestan cada uno USD 635) porque le ayudan a prevenir el daño en la piel.

A Kate Middleton también le gustan los faciales, pero ella -de acuerdo con el listado publicado por Harper’s Bazaar, prefiere los de veneno de abeja, que cuestan USD 325 cada uno y le ayudan a mantener una apariencia juvenil.

Aunque hablando de faciales, Kim Kardashian parece llevar la batuta en tratamientos novedosos y extremos. Basta recordar cuando en un episodio de Keeping up with the Kardashians (en 2013) apareció con el rostro ensangrentado.

Kim se sometió a un “facial vampiro”, que consiste en tomar sangre de la paciente, centrifugarla para extraer el plasma que contiene plaquetas y luego volver a inyectarla en el rostro.

Gracias a la influencia de Kim se dispararon las consultas sobre ese tratamiento que no es nada barato, cada sesión cuesta aproximadamente USD 1.900.

Pero quizás ningún tratamiento facial tan caro como el de USD 8.900 que se ha realizado la actriz Mila Kunis para acabar con las impurezas de su piel. ¿Por qué tan caro? porque se emplean nada menos que diamantes y rubíes.

En el caso de Jennifer Aniston, quien también cumplió 50 años en 2019, el cuidado de su cuerpo y mente le cuesta unos USD 200.000 al año.

De acuerdo con información publicada por Ian Halperin -autor del libro Friends with Benefits-, Aniston invierte esa cantidad en terapia, yoga, tratamiento láser para reafirmar la piel y clases de actuación, pues trata de cuidar tanto lo interno como lo externo.

Al mes, por ejemplo, paga USD 4.000 para trabajar con los instructores físicos más famosos de Los Ángeles y en productos para el rostro puede gastar USD 1.300 al mes.

“Jen se toma muy en serio su ser interior y exterior. Ella lo ve como una inversión. Invierte en ser equilibrada espiritualmente mientras mantiene su hermoso yo externo”, aseguró una fuente a Halperin.

Dentro de toda la increíble gama de faciales que han probado las estrellas, hace un par de años Sandra Bullock sorprendió al afirmar que su radiante apariencia se debe al “pene facial”, que cuesta unos USD 630 por sesión.

Cate Blanchett también lo probó y dijo que tenía un olor como a esperma, de ahí el nombre que le dieron.

El tratamiento se llama en verdad EGF Hollywood Facial y consiste en microagujas que son colocadas en la piel para que abran los poros y generen de esa forma colágeno y elastina.

Dentro de este mismo rubro, la modelo rusa Irina Shayk probó las mascarillas de oro, que cuestan USD 400, mientras que Katie Holmes ha usado mascarillas con baba de caracola, que cuestan USD 375.

Nada como Gwyneth Paltrow y su “estiramiento con hilos” y tal como su nombre lo indica, se pasan hilos bajo la piel para levantarla y hacerla parecer más joven, lo que puede costar entre USD 1.500 y USD 4.500.

Las uñas

Un detalle importante que las celebridades cuidan en extremo son sus uñas y algunas gastan lo que para millones de personas es el sueldo de semanas en una sola sesión de manicura.

La modelo Gigi Hadid, una de las “it girls” del momento, gastó nada menos que USD 2.500 en el arreglo de sus uñas para la MET Gala de 2016 que incluyó el uso de cristales.

Y aunque Kylie Jenner no ha llegado a pagar tanto por una sesión de manicura, sí suele gastar USD 250 cada vez que se arregla las uñas, un sello característico de la famosa millonaria.

Un baño de lujo

Según “Harper’s Bazaar”, la tenista Serena Williams fue la primera persona en experimentar el baño más caro del mundo, pues se sumergió en 1.000 litros de agua Evian. en el Hotel Victor de Miami, lo cual tiene un precio de USD 6.300.

“Pude sentir la diferencia desde el momento en que entré … el agua se sentía tan pura”, comentó Serena sobre su lujosa experiencia.

Contra la celulitis

Si bien Madonna ha sido señalada ya en los últimos tiempos por sus intervenciones estéticas, lo cierto es que a los 61 años la “Reina del Pop” sigue luciendo un físico imponente, que ha conseguido a base del ejercicio y también de algunos artilugios, como una máquina contra la celulitis que cuesta USD 99.000. El aparato le permite a Madonna eliminar los hoyos en su piel.

Pelo de primera

Un sello característico de Rihanna es su constante transformación, que incluye -por supuesto- un cambio radical en el color y corte de cabello, pero cuidar esa parte tan importante de su look no es nada barato.

La cantante gasta ¡USD 25.000 a la semana! en un estilista de cabello personal. En un año la suma alcanza USD un millón.

Los hombres también se preocupan por su apariencia física

Si bien en el caso de los astros del cine no hay tanta información sobre el costo de mantener su apariencia, cada vez más los actores y cantantes admiten cuidar su apariencia, rompiendo así con los estereotipos de género.

Chris Pratt, por ejemplo, desde hace años paga los servicios de la estilista de cabello y maquillaje Bridger Brager. Los masajes en el rostro, mascarillas y parches debajo de los ojos no son algo inusual en la rutina del actor.

Para Ricky Martin también es común el usar mascarillas en su rostro, labios y manos, como él mismo ha compartido en algunas ocasiones a través de sus redes sociales.

El cantante Drake se molestó cuando un usuario de redes lo criticó por el aspecto de sus dientes, pues si hay algo que cuida en toda su apariencia es precisamente esa parte.

“Tengo un diamante rosa en mis dientes. Me cepillo con carbón activado antes de una noche de club”, respondió el intérprete.

Las pastas de dientes con carbón activado han registrado un boom en los últimos años por su utilidad para blanquear la dentadura.

Dentro de los famosos que cuidan con esmero su apariencia, sin duda el rapero Diddy tiene un lugar destacado.

“Mi baño está lleno de muchos artículos de tocador diferentes, por lo que cada noche es una experiencia diferente”, explicó en una entrevista de 2015, en la que también reveló que su piel luce radiante gracias a la combinación de los productos que emplea y por siempre hidratarse antes de ir a la cama.

El ex futbolista David Beckham suele “robar” los productos de su esposa Victoria para el cuidado de la piel. “Compartimos todos nuestros productos de belleza”, reveló la diseñadora.

