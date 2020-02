Un nuevo video de un OVNI, grabado por un piloto civil, ha generado gran repercusión en el mundo ufológico. Al misterioso objeto que dimos a conocer recientemente, avistado en Estados Unidos, se suma ahora otro que fue captado hace poco más de un mes por un piloto de una aerolínea comercial colombiana.

De acuerdo a lo relatado por algunos periódicos, César Murillo Pérez, quien trabaja para la aerolínea “Viva Air Colombia”, tuvo un encuentro cercano con un objeto volador no identificado, el pasado 01 de enero, cuando sobrevolaba la ciudad de Medellín.

En aquella oportunidad, a Murillo le llamó la atención un punto negro que se deslizaba en el horizonte… su apariencia metálica, la notable altitud alcanzada (más de 9000 metros) y la velocidad hipersónica con la cual se desplazaba sin ningún medio de propulsión a la vista, le hicieron pensar que no se trataba de ningún aparato convencional, por lo que decidió grabarlo con la cámara de su teléfono móvil.

Posteriormente, el video resultante lo subió, a las semanas después, a la red social Tik Tok, alcanzando gran popularidad en poco tiempo, por lo que su avistamiento fue rápidamente difundido por los medios de comunicación de su país.

Sin embargo, tras ver el video, algunos internautas destacaron la aparente casualidad que rodea al avistamiento (el piloto grabó al OVNI justo en el momento preciso) e insinuaron la posibilidad de que el video fuera un montaje elaborado por el propio piloto comercial.

Consultado sobre esta acusación, César Murillo sostuvo que “yo he visto que han dicho que es un montaje muy bien hecho, pero yo soy piloto, no sé de montajes ni nada parecido”.

Además, con respecto a la gran altitud alcanzada por el OVNI, destacó que lo que vio no podría ser un globo utilizado por Google ni los utilizados para medir las condiciones meteorológicas (que sí pueden alcanzar los 9000 metros) ya que éstos están equipados con sistemas de detección y monitoreo que les permite ser identificados por los aviones cercanos. Sin embargo, la esfera que detectó no apareció en su pantalla (tal como se puede apreciar al inicio de su grabación).

En tanto, la Aeronáutica Civil de Colombia destacó que las tripulaciones tienen la responsabilidad de reportar este tipo de casos (fenómenos aéreos anómalos), pues es la entidad que regula el transporte aéreo, por lo que debe tener pleno conocimiento de los posibles peligros en las rutas.

Por lo general, los pilotos suelen hacer reportes de drones a alturas no permitidas o de aeronaves cercanas fuera del rango permitido. No obstante, la oficina aeronáutica civil sostiene que no tiene reportes de este caso en específico.

/psg