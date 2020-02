Este lunes, el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, se refirió a los dichos emitidos por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), el sábado pasado, asegurando que el edil “está bastante perdido” y que “se agrega a otro grupo de personas que parece dedicado a sabotear el plebiscito” del próximo 26 de abril.

Cabe recordar que el jefe comunal señaló, en entrevista con La Tercera, que aunque su sector condena la violencia que se ha suscitado en las calles después del 18 de octubre, “el pueblo tiene derecho a defenderse si la legitimidad del uso monopólico de la fuerza se pierde”.

Frente a esto, el parlamentario socialista sostuvo: “Hace una semana quemaron unos buses en Recoleta, el alcalde sancionó. Pero después hacen lo mismo en otra comuna y el alcalde no sanciona, el señor alcalde valida. Yo creo que está bastante perdido el alcalde Jadue. Se agrega a un grupo, no muy grande de personas, que parece dedicado a sabotear el plebiscito y eso es peligroso”.

En ese sentido, continuó, “me trajo recuerdos de otros tiempos, de cuando en los círculos del PC, del mundo de izquierda más radical, se hablaba de la guerra popular prolongada. Parece que el alcalde cree que estamos en esa fase que, no es guerra, es un conflicto soterrado en el cual se va minando al adversario. Yo creo que en la democracia el monopolio estatal de la fuerza es central, es fundamental, si no la cosa no funciona. El Estado democrático está basado en eso”.

Por otra parte, Insulza afirmó que “creo que la primera línea está formada por gente que le gusta la violencia (…) La primera línea no es sustentable si no hay detrás un movimiento más político”.

/psg