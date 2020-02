CARTA PÚBLICA A LOS SEÑORES OFICIALES DE LA ARMADA DE CHILE EN SERVICIO ACTIVO Y EN RETIRO; A LOS SEÑORES EX COMANDANTES EN JEFE DE ESTA INSTITUCIÓN Y ESPECIALMENTE AL ACTUAL SEÑOR COMANDANTE EN JEFE EN EJERCICIO, ALMIRANTE DON JULIO LEIVA MOLINA.

MARINOS DE MI PATRIA CHILENA:

La decisión de escribir esta CARTA la tomé hoy al amanecer, y luego de una noche de INSOMNIO y de DESCONSUELO difícil de describir.

Se dice que, con los años, el ser humano va perdiendo su “capacidad de asombro”, créanme queridos Colegas que, a estas alturas, a los 87 años, acabo de caer en la cuenta que esa afirmación “no es efectiva” : En estos momentos, ESTOY ASOMBRADO, y este estado, me tiene sin dormir y con una tremenda Pena y Desilusión.

La Locura generalizada que ha invadido a nuestro País, sin duda, tiene a un gran número de la ciudadanía –La Mayoría–, sorprendida y muy preocupada del oscuro futuro que se nos perfila en el horizonte. Sí, hay gran preocupación y agregaría que “muchos” están llegando a la desesperación.

Afortunadamente, no faltan los optimistas y aquellos que no han perdido la fe, y que sienten y confían en ciertas Cualidades del Chileno que han de poner atajo a esta debacle y que la sangre no va a llegar al río. Especialmente basan este optimismo en la calidad de nuestras FUERZAS ARMADAS. Éstas –Pilares Históricos de nuestra Estabilidad Política–, en “su momento” ¿oportuno??, tomarán las acciones pertinentes y salvarán a la PATRIA UNA VEZ MÁS. Sin embargo, en el caso particular de los componentes de ELLAS, –en Retiro, especialmente–; creo que “las dudas” nos asaltan con más fuerza y nos tienen en una “intranquilidad agobiante”. LA ACTITUD Y ACCIÓN DE NUESTRA CLASE POLÍTICA –EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO, “es desastrosa”, creo que nunca vista en toda nuestra Historia desde la Independencia; y eso nos lleva a un pesimismo muy serio y lamentablemente REALISTA.

La valorización dada a nuestras FFAA es MISERABLE y para que decir “a los Carabineros de Chile”. Lo terrible es que se ha ido avanzando en EL DESPRECIO, trato despectivo y ninguneo. Eso podría legar a que los Altos Mandos DECIDIERAN NO ACTUAR –cosa que aún confío en que “no será así”– , o lo hagan cuando ya sea tarde demasiado tarde.

SEÑORES:

LO QUE VOY A EXPRESAR AHORA ES MUY DELICADO, PERO NO POR ESO VOY A GUARDAR SILENCIO. ESPERO QUE MI CEREBRO RECIBA ILUMINACIÓN DIVINA PARA SER CLARO Y QUE MI PENSAMIENTO PUEDA EXPRESARLO CON FIDELIDAD EN ESTAS LETRAS. Como MARINO, a pesar de todo lo planteado, en el fondo de mi ser aún he estado tranquilo –he escrito bastante sobre el Tema–, he pataleado bastante y creo haber sido un poco TREMENDISTA sobre el futuro, pero SIEMPRE MI CORAZÓN HA CONFIADO EN SU MARINA. Explico: He confiado en nuestras FFAA y en nuestros CARABINEROS pero, “en última instancia, ”termino mirando hacia mi MARINA. Con cierta frecuencia he pensado: “mucho se está aguantando”, y esto va a terminar MUY MAL: Monumentos profanados, Unidades de Carabineros asaltadas, Regimientos y Material de Guerra del Ejército atacados, Iglesias Quemadas –pero en el caso da la Capilla Naval de SALINAS, el ataque fue repelido , la guardia disparó al cuerpo, “con mala puntería”, pero disparó y la Iglesia quedó sin un rasguño y ningún facineroso entró en territorio Naval. ESO, PARA MI, FUE UN BOTÓN DE MUESTRA.

Pues bien; la locura ha continuado, siguen pasando destrozos y desacatos y yo he seguido alarmándome cada día más, pero con algo interior que me ha seguido diciendo: TEN CONFIANZA VIEJO, la SANGRE NO LLEGARÁ AL RÍO; con nuestra Armada y su Ejemplo TODOS daremos la pelea dura y LA GANAREMOS.

LO DE PRAT DE ANOCHE me tiene casi en la lona.

ALMIRANTE LEIVA “–mi querido Julio–; por favor PAREMOS ESTO AHORA, NO MAÑANA, AHORA, AHORA. VAMOS A LA PELEA Y HABLEMOS CON QUIÉN SE TIENE QUE HABLAR. NO SE PUEDE AGUANTAR MÁS.

Mi Almirante, quién soy yo para decirle lo que tiene que hacer AL SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA.. ¡¡ No lo sé ¡!, pero como Marino Chileno, créame Julio, NO PUEDO HACER OTRA COSA Y GRITAR LO QUE ESTOY SINTIENDO EN MI ALMA Y EN MI CUERPO EN ESTE MOMENTO.

QUERIDOS MARINOS CHILENOS: ACOMPÁÑENME A SUSCRIBIR CONMIGO ESTA CARTA A NUESTRO TAN QUERIDO COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA. NO TENGO DUDAS QUE ÉL SABE LO QUE TIENE QUE HACER Y QUE PUEDE TAMBIÉN TRASPASAR LA IDEA CON CLARIDAD A SUS OTROS COLEGAS UNIFORMADOS.

NO TENGAMOS DUDAS

FINALMENTE, Mi Almirante Leiva: Deseo dejar establecido “CLARÍSIMAMENTE” que está lejos de mi idea o intención en la Presente Carta, el hacer un llamado a la Subversión o al Quebrantamiento de la Constitución o las Leyes de la República. HAY FORMAS Y FORMAS DE HACER LAS COSAS, Y A MI NO ME CABE DUDA QUE US.PUEDE LOGRAR UN EXITOSO ENTENDIMIENTO CON SUS PARES UNIFORMADOS ; Y LUEGO CON SU EXCELENCIA EL SR. PRESIDENTE DE CHILE Y EL ESTAMENTO POLÍTICO QUE LO ACOMPAÑA

¡¡CLARAMENTE, NO TENGAMOS DUDAS!!

Guillermo García Lemaítre

CONTRAALMIRANTE (R.)

OFICIAL DE LA ARMADA DE CHILE

NOTA: Esta carta es también extensiva TODO EL PERSONAL DE LA ARMADA DE CHILE, en Servicio Activo y en Retiro de Grumete a Sub Oficial Mayor, Vistan o no Vistan UNIFORME; y no tengo dudas de que TODOS , la suscribirán conmigo

