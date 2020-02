Se viene marzo plagado de amenazas! Marchas, funas,agresión a los vecinos y comunas.

El momento del temor desapareció, la comodidad de quedarse en nuestras casas también !

El no hacerles frente a solas y sin ayuda tambien desapareció!

Si nos atacan nos defenderemos! Si quieren paz ,parlamentaremos ,puesto que consideramos justas las demandas y las mejoras urgentes que se requieren para elevar el standard de vida de los chilenos más olvidados.

Pero lo que no vamos aceptar, son los destrozos a nuestras ciudades, los saqueos, incendios y destrucción de nuestros templos, hospitales, farmacias, plazas. y menos a ser intimidados por cobardes encapuchados, que no dan la pelea rostro descubierto.

Particularmente rechazaremos los daños a la locomoción colectiva, al Metro y a las fuentes de trabajo de miles de chilenos, que hoy gracias al Marxismo y sus aliados del narco-lumpen , se horrorizan ante la noche negra de la cesantía.

Finalmente , no aceptaremos la traicionera actitud de Piñera , su cobardía de no responder al llamado de sus electores para pacificar al país!

Hoy vemos cómo políticos de derecha: Lavín, Guevara, Nuñez y Desbordes, Ossandon y otros tambien se han subido al carro del APRUEBO, al igual que alcaldes como Lavín, Alessandri , , y la consiguiente y misteriosa Asamblea Constituyente, la cual sería redactada por personas ajenas al derecho Constitucional.

Sin necesidad de ello ya que la Constitución actual, fue formada por los consecutivos presidentes, en especial por Ricardo Lagos, y así constituyendo de por sí en una garantía para la democracia.

◦ Entonces quien está tras de este plebiscito? El marxismo y los tontos útiles! también los oportunistas y los cobardes!

◦ En especial el Pdte Piñera, irresponsable veraneante que recuerda a Nerón; el cual tocaba la Lira mientras Roma ardía.

◦ Soñó con dejar un legado y lo logró. Ser el peor presidente de Chile, a lo largo de nuestra Historia.

◦ Allende y Balmaceda prefirieron quitarse la vida, al verse derrotados en sus principios. En un ejemplo de actitud republicana.

◦ Piñera , carente de los mismos,se vendió en pos de sus intereses financieros, y a su cobarde temor de ser juzgado por los mal llamados derechos humanos.

◦ Amarró de manos a las FFAA, para facilitar el triunfo de la REVOLUCIÓN MARXISTA, que estamos viviendo!

◦ Que se siente presidente, el traicionar su juramento de defender a la patria, el haber mancillado el apellido PIÑERA? el dejar por legado a sus hijos, nietos y descendencia la vergüenza de deportarlo?

◦ Se desmoronó su ambición de deslumbrar en Organismos Internacionales y por sobre todo traicionó y vendió a su patria, en forma fría y considerando sólo sus intereses políticos o tal ves egoístamente sus propios intereses comerciales?

◦ Chile mira incrédulo a este Gobierno, manipulado por un grupúsculo de delincuentes y políticos carentes de ética, el cual no ha sabido reaccionar ante tanta anarquía.

◦ La Historia y un pueblo agobiado no lo olvidarán.

◦ Será recordado como un hombre sin agallas, que quiso guiarse por su soberbia y no escuchar las voces de la razón .

◦ EL Chile que trabaja ,que quiere progresar ,que respeta las leyes ,le exige que ponga fin al Caos que estamos sumidos, y que pacifique al país, AHORA, antes que nos sumamos en una lucha fratricida , la cual tendrá un doloroso final!

◦ Patricia Puga M. ◦ Licenciada en Historia PUC

