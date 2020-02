Vasco Moulian estuvo este lunes en el Mucho Gusto y analizó la rutina de Stefan Kramer en la noche inaugural de Viña 2020.

La actuación de Stefan Kramer fue un éxito en la Quinta Vergara y entre los televidentes.

El comediante de 38 años logró aplausos, todos los galardones y el peak de rating durante su presentación.

Según cifras entregadas por los canales organizadores, Canal 13 y TVN, Kramer promedió 52,2 puntos de rating según la medición online, y un peak de 57, números que ya no se ven en la televisión chilena.

La rutina del artista fue ampliamente comentada hoy en los matinales.

Moulian -actor de 47 años, ex ejecutivo de Canal 13, quien hace comentarios de espectáculos en diarios y TV- opinó por largos minutos sobre el show del artista. Esto fue la primera parte de lo que dijo en el matinal de Mega:

Vasco Moulian: “Él se contradice un poco. Hay dos partes de Kramer. Una que dice no a la violencia, pero a la vez dice para la galería 100%. Es un populismo para mi bastante barato.

“Uno no se acuerda de muchos personajes. Kramer tuvo un muy buen primer tiempo, como se diría en la jerga futbolística. Y el segundo tiempo es muy malo, porque tenía que además decir a quién estaba imitando.

“Le sale súper bien Florcita Motuda, pero tiene que decir ‘y Florcita Motuda tanto’. Entonces, cuando un imitador tiene que decir a quien está imitando, automáticamente cae… Es su pega y otras veces lo ha hecho muy bien, y lo ha hecho muchísimo mejor.

“Creo que anoche es la peor noche que yo he visto a Kramer de la vida artística, de las Teletones, de Viña, etc. Estaba muy ansioso, muy seguro de este patrimonio emocional. Pero a la Quinta yo la vi aburrida en muchos momentos. Y si ustedes son honestos, vamos a decir que el segundo tiempo fue aburrido. Hasta tú te quedaste dormida… (le dice a Diana Boloco)”.

PALOMA SOTO

En general, la participación de Paloma Soto, esposa del comediante, no recibió buenos comentarios en los espacios de la mañana. En Bienvenidos Raquel Argandoña dijo que “se parecía como a Pimpinela”.

En tanto, Moulian fue más allá en el matinal de Mega. Estas fueron sus palabras:

“Kramer no necesita ser populista. Sobre todo la parte política y la parte final, que la encontré parecida al Bombo Fica cuando sube a Mariela Montero… Lo compararía con Bombo Fica, con Dino Gordillo. Lo que tiene Kramer es que tiene patrimonio emocional. Entonces, se puede hacer, pero fue muy fome.

“Yo encuentro muy patético darse gustitos personales. Si uno va a ver a Kramer, yo no voy a ver a Paloma Soto. Él se da un gusto personal, igual como se lo da Bombo Fica, y a Bombo Fica lo estaríamos haciendo bolsa en este momento si es que lleva a su señora…

“Por eso te digo. Él se puede dar gustos, ¿pero tanto, como para hacer un show de media hora con su señora? Me parece que la equidad de género es el grupo para subirla, porque Kramer es un gallo que tiene patrimonio emocional, es un gallo que no tiene problemas con el machismo, o el feminismo, pero además lo encontré fome. En el segundo tiempo lo encontré fome.

“Si yo me gano un momento, traigo a Alexis Sánchez. Si yo me gano un momento, por el patrimonio, por todo lo que he hecho en las Teletones, en Viña, en todo, yo traigo algo que vaya a impresionar aún más.

“Lo que él hizo, para mí gusto, es una rutina que iba creciendo y creciendo. Y con este llamado, que cree que toda la gente somos pelotudos, todos nosotros, que ella (Paloma Soto) no sabía si subirse o no subirse, eso estaba todo preparado.

“A mí no me pareció gracioso este gusto personal en específico, que es subir a su señora. Además, la expone, porque partió muy desafinada y muy nerviosa. Entonces, echa a perder un show que venía bien.

“Yo creo que una presentación como la de Stefan Kramer, con el patrimonio que se ha ganado, y el respeto también, nos faltó un poquito el respeto. Y dijo: ‘Como los tengo ganados, estoy listo, los tengo listos, me va a ir increíble, voy a subir a mi señora media hora, 35 minutos’. Y a mí me parece una falta de respeto”.

