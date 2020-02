Las cámaras de la NASA captaron imágenes asombrosas de un OVNI que se cierne sobre la Tierra. El increíble video, capturado en la cámara en vivo de la agencia espacial de los EE. UU., Ve al objeto en forma de cono seguir el ritmo de la Estación Espacial Internacional (ISS) por encima de él. En un extraño giro, la cámara de la NASA se acerca al objeto, y parece mostrar que la agencia espacial estadounidense reconoce el OVNI.

El video fue publicado por el entusiasta de los ovnis Scott Waring en su canal de YouTube ET Data Base y desde entonces se ha vuelto viral en las redes sociales.

El video de 22 minutos de duración muestra el ovni del tamaño de un autobús moviéndose a la misma velocidad que la ISS, que se mueve a 78 km / segundo.

Al final de la transmisión en vivo, el OVNI se dispara hacia arriba y desaparece, dejando un estallido de luz verde.

Durante las imágenes de la NASA, los trabajadores de la agencia espacial están discutiendo el mantenimiento de la estación espacial.

Sin embargo, en un momento, la cámara en vivo de la NASA de repente “nota algo allí y comienza a acercarse”.

Scott Waring explica que en el video “es la NASA quien estás haciendo zoom en el OVNI, no yo. Están tan desconcertados como yo. No saben qué es o por qué está allí. Durante la transmisión se mencionan coordenadas, y ese podría ser un código secreto en cuanto a la ubicación del objeto. No quieren ser demasiado obvios”.

“Nunca mencionan nada más al respecto. Parece que tiene forma de cono. Nunca he visto un módulo con esta forma. Nunca he visto un objeto como esta. Si es militar, entonces es una tecnología de alto nivel de la fuerza aérea estadounidense”, agrega Waring.

