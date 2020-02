El Café Literario del Parque Bustamante, en Providencia, estaba listo para ser reabierto después de un proceso de restauración, pero la mañana del sábado amaneció completamente incendiado y los diez mil libros que tenía en su interior se consumieron junto con la infraestructura. Como un “daño tremendo a la cultura y al trabajo que por meses hemos realizado en la municipalidad para recuperarlo y volver a darle vida”, calificó esta acción la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei.

El tema abrió una pugna entre la exministra y los concejales de oposición. Mientras ella defendió ir dando señales de normalidad a los vecinos, el edil Jaime Parada (ind.), quien aspira a competir por la alcaldía, acusó en El Mercurio que “si sabemos que probablemente va a haber un rebrote del estallido social, ¿Cuál es el afán de invertir recursos en un espacio situado en la zona del conflicto?”. Incluso esta mañana se conocieron imágenes de un equipo municipal que plantó pasto en la Plaza Italia.

Lo cierto es que para muchos de los alcaldes cuyas comunas han sufrido los peores embates de la violencia desde el 18 de octubre, el tema ya está zanjado: la mayoría de ellos ya tienen un plan de acción en marcha para ir reponiendo parte de la luminaria y de la infraestructura pública a pesar de lo que suceda durante marzo.

Otros prefieren ir analizando el escenario de a poco y no perder fondos municipales sobre todo en semáforos que -prevén- podrían ser destruidos nuevamente. “Marzo es una crónica de una muerte anunciada, todos dicen y todos sabemos que va a ser complejo respecto de todo lo que tengamos que enfrentar”, dice Rodolfo Carter (Ind.), alcalde de La Florida.

Semáforo de 50 millones de pesos

“En Carrera con Paicaví, como municipalidad entre octubre y diciembre del año pasado, levantamos tres veces el sistema de semaforización y fue derribado las tres veces”, explica Álvaro Ortiz (DC), alcalde de Concepción, comuna en la cual hoy hay cerca de cuarenta puntos que tienen problemas con sus semáforos. Aunque el municipio decidió echar a andar la reparación de aceras, iluminación y señalética, se decidió que “en los cruces más conflictivos, los trabajos se van a hacer un poco más adelante, según como se vayan dando las cosas” durante este mes.

“Las ciudades deben seguir funcionando, por lo tanto estimamos que si se puede avanzar en reparar ciertos puntos, quizás teniendo como ‘filtro’ los menos complejos, debemos trabajar en ellos. Cada municipalidad debe analizar su realidad y así planificar los trabajos”, dice Ortiz.

La misma política adoptó el alcalde Carter en la comuna de La Florida. “El 80% de los semáforos están repuestos”, asegura. “Pero los más críticos y lo más caros, que son los más lentos de reponer, no queremos exponerlos a que terminen vandalizados”. Y es que, según relata Carter, el precio de cada semáforo va “desde cincuenta millones de pesos”.

En noviembre, un informe realizado por intendencia de Santiago y publicado por La Tercera respecto de los daños en infraestructura desde el 18 de octubre en las distintas comunas, estableció que La Florida era la que había sufrido más daños en infraestructura vial. La administración de Carter estimó el costo de las reparaciones en $1.832.870.030 millones, lo que equivale al 2,8% del presupuesto 2019 del municipio.

En Antofagasta la tónica ha sido distinta y se ha optado por la reposición inmediata. Según la alcaldesa Karen Rojo (ind.), “es muy peligroso dejar una avenida sin semáforo, nos han llegado a sacar cuatro veces los semáforos en algunas calles, pero a la semana, máximo tres semanas, está con semáforo de nuevo”. La lógica, según explica Rojo, es que a la comuna “necesitamos darle habitualidad” y que “no nos vamos a detener por los llamados de violencia”.

La “zona cero”

En tanto, en Santiago el municipio definió dividir el plan de acción en dos partes, que buscarán lograr reconstruir la infraestructura pública del sector. La primera, que será el principal objetivo municipal en marzo y abril en esta materia, es la repavimentación de las veredas con una carpeta asfáltica más profunda para evitar que estas sean destruidas. Esta etapa también contempla la reposición y mejora de la luminaria en las calles cercanas a Baquedano.

“Nosotros no queremos dar una señal de que el municipio actúa supeditado a los actos de violencia. Nosotros tenemos una responsabilidad legal para con nuestros vecinos y no los vamos a dejar solos, no los hemos dejado solos. Junto con eso estamos haciendo operativos de salud, de manejo de estrés, en las distintas torres, porque vivir en la zona cero es difícil y los vecinos llevan cuatro meses de angustia”, relata el alcalde Felipe Alessandri (RN).

Los semáforos también son un tema, pues en noviembre la municipalidad intentó reponerlos y no duraron más de 24 horas en las calles. El alcalde afirma que “vamos a ver en marzo como está la mano” para seguir con el plan de luces de tránsito.

