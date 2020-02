El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, este martes se refirió a los hechos de violencia ocurridos los últimos días y aseguró que estos actos están amenazando la democracia en Chile.

El jefe de la billetera fiscal señaló que “la democracia está bajo amenaza. Cuando los elementos fundantes del estado de derecho están en jaque, está en jaque la democracia”.

“Hoy día enfrentamos un desafió democrático fundamental, que está amenazado fundamentalmente por la violencia, una violencia que no ha cejado y en particular con un ingrediente que me parece extremadamente peligroso, que no hayamos sido capaces de rescatar, que es la legitimidad del uso de la fuerza estatal cuando corresponda”, agregó.

Además, aseguró que “la palabra legitimidad del uso de la fuerza estatal, por distintas razones, hoy día está completamente desprestigiada, en parte porque las fuerzas policiales cometieron errores, han habido violaciones a los derechos humanos”.

Sin embargo, el secretario de Estado afirmó que dichos errores y violaciones a los derechos humanos no puede hacer desconocer la existencia de ese concepto.

“Eso no nos puede llevar a deslegitimar el principio, el concepto subyacente, que es el que fundamenta la existencia del Estado y el estado de derecho. Sin eso, todo lo demás de lo que hablemos, agenda social, formas de financiamiento, reforma tributaria y por supuesto crecimiento, es una fantasía”, añadió Briones.

Asimismo, agregó que “en un ambiente de no democracia es imposible hablar de reforma tributaria, es imposible hablar de crecimiento económico y por supuesto es imposible hablar de una hoja de ruta social exigente como la que chilenos y chilenas están pidiendo”.

Las preocupaciones para la economía chilena en 2020

El secretario de Estado también comentó sobre lo que se viene para la economía nacional durante este año y respecto al coronavirus señaló que “teníamos una crisis completamente interna, hoy se nos agrega otro factor externo que está fuera de nuestro control”.

“El coronavirus es una de las preocupaciones mayores sin duda. Nosotros teníamos hasta antes del coronavirus un problema que era 100% interno”, agregó.

El jefe de la billetera fiscal recalcó que “la economía chilena se va a ver afectada, eso no cabe duda, ¿cuánto? eso no lo sabemos por ahora”.

“El impacto todavía es acotado, es marginal pero hemos visto efectos en las exportaciones, sobre todo en la logística. China va a tener un primer trimestre muy malo”, sostuvo.

También comentó que “el FMI bajó la estimación de crecimiento de China en 0,4%” y que “el Banco Mundial dijo que por cada punto que caiga el crecimiento de China al cabo de dos años le pega a 0,5% al crecimiento chileno”.

Asimismo, explicó que uno de los principales efectos del coronavirus es que “le pega al cobre, que ha caído casi 10% su precio desde el 15 de enero, esos son ingresos fiscales, ingresos alicaídos a la falta de crecimiento”.

Pese a la incertidumbre, el titular de Hacienda indicó que en su cartera mantienen su proyección de crecimiento para 2020 del país en 1,3%.

