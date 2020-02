La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, respaldó el trabajo realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desde el inicio del estallido social en octubre pasado, y los instó a “reprimir la violencia usando la fuerza”.

La legisladora gremialista señaló que “a mí me parece que el tema del orden público efectivamente es una responsabilidad del Gobierno, pero en la que tiene que colaborar la sociedad completa, si no no funciona”.

También sostuvo que “yo no tengo problemas en reconocer lo que dijeron algunos representantes de la oposición, donde planteaban que el resguardo del orden público es una responsabilidad del Gobierno”.

“Pongámonos de acuerdo bien, con a qué nos referimos con eso, porque lo que no podemos hacer es que cuando se generan medidas para llevar adelante y restablecer el orden público terminan todos acusados constitucionalmente”, agrego la Senadora por la región del Biobío.

También dijo que “¿pueden ser las personas, entre ellos civiles, los que se defiendan? No, evidentemente que no, eso no es viable. Lo tienen que hacer las fuerzas de orden y seguridad, Carabineros e Investigaciones”, indicó.

Finalmente, Van Rysselberghe comentó que los funcionarios policiales “tienen que reprimir la violencia usando la fuerza (…) estamos en un estado de Derecho, existen protocolos que tienen que seguir las fuerzas policiales y en todos los casos en los que se ha incluso sospechado que hay un uso abusivo de la fuerza, se han llevado los casos a tribunales”.

/psg