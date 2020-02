Alejandro Chafuen, analista económico y presidente del Hispanic American Center for Economic Research

“Parece que vamos a tener un pequeño respiro entre los mercados, se pronostica que van a subir hoy, pero todavía no se sabe cuál va a ser el efecto. Si conté bien hay como 20 países donde ya hay gente infectada, en este mundo globalizado la gente viaja de un lado a otro, habrá el viceministro en Irán confirmó que está infectado, tenemos muertes en muchos países, pero aún no hemos visto todo el impacto negativo en los mercados”, sostuvo Chafuen.

Respecto a las medidas de los gobiernos para blindarse frente al impacto económico que podría tener una eventual pandemia, Chafuen manifestó que el impacto a largo plazo será inminente.

“El impacto negativo se va a sentir más que nada por todo lo que significa China para la economía mundial, que representa el 17 % de la economía mundial. Los Estados más serios indican que esto puede llegar a costar el 0.7 % del producto interno bruto mundial, es decir, 600.000 millones de dólares, quizás pueda llegar hasta un trillón”, indicó.

El analista agregó que “en China le están diciendo a las personas que vuelvan a las empresas y vuelan a trabajar, pero si llega haber un rebrote en China el impacto va a ser más negativo de lo que se está esperando. Yo recomiendo que no se politice, los ministros de Salud y los Estados tienen que trabajar en conjunto, compartir y no politizar el tema”.

En cuanto a la afectación individual, el analista sostuvo que, pese a que Latinoamérica no ha sido tocado, “si se llegase a dar un caso en esa región es muy probable que rápidamente se reaccione, que se cierre el aeropuerto y que muchos se queden varados. Por ejemplo, en las Islas Canarias hay muchas personas que están en cuarentena en un hotel de los más importantes. Así que, yo recomiendo prestar atención, hay que tener cabeza fría y no ser alarmistas, pero es la mayor epidemia que he visto, al menos en mi vida”.

Irán es el segundo país con más contagios después de china, y a muchos colombianos les preocupa porque ese país tiene vuelos directos a Caracas y la cantidad de migrantes venezolanos hacia Colombia es mayor, por lo que es un foco de posible contagio.

