Para muchas personas la escuela es un lugar divertido, donde se aprende todo tipo de cosas interesantes y pasar el tiempo con los amigos. Lo que no sabe mucha gente es que los primeros seres humanos no necesitaban escuelas para transmitir información. Educaron a los jóvenes de forma individual dentro de la unidad familiar. Sin embargo, con el tiempo las poblaciones crecieron y se formaron sociedades. En lugar de que cada familia fuera responsable individualmente de la educación, las personas pronto descubrieron que sería más fácil y eficiente que un pequeño grupo de adultos enseñase a un grupo más grande de niños. De esta manera, nació el concepto de escuela.

Y claro, con el paso del tiempo algunas escuelas y universidades se construyeron en antiguos cementerios y otros se convirtieron en testigos silenciosos de trágicos suicidios y muertes inexplicables. Por lo que nos debiera de sorprender que haya tantas escuelas supuestamente embrujadas. Y tal vez esto explique lo ha ocurrido en una escuela de Armenia, donde un vigilante de seguridad afirma haber grabado en video un fantasma mientras estaba de servicio a principios de febrero.

¿Aparición fantasmal?

El avistamiento fantasmal ocurrió justo después de las 06:00 de la mañana del pasado 02 de febrero en una escuela de Armenia, cuando el vigilante de seguridad debería haber sido la única persona en el edificio. Según reza descripción del video publicado en YouTube por el canal The Hidden Underbelly 2.0, el testigo explicó que estaba trabajando en la escuela cuando escuchó las voces de unos niños. Debido a que era domingo, el edificio tenía que estar completamente vacío, por lo que decidió llamar a la policía.

Después de que los agentes se personaran y revisaran la escuela, estos salieron con un “objeto desconocido”. El vigilante dijo que no pudo ver el objeto o por qué la policía se fue con él. Sin embargo, cuando revisó la grabación de la cámara de seguridad, observó lo que parecía ser una extraña mancha blanca atravesando una puerta. La misteriosa forma se mueve hacia adelante y hacia atrás cerca de la puerta antes de entrar en la habitación oscura.

La forma blanca es casi del tamaño de un niño pequeño y la descripción del video especula que el “objeto desconocido” que la policía se llevó podría haber sido un cuerpo. Sin embargo, es realmente extraño que hubiese el cuerpo de un niño en esa habitación. Es interesante ver que la aparición parece estar interactuando con la puerta, en contraste con otros videos de fantasmas que resultan ser una polilla o un fallo en la cámara.

Es cierto que podría ser una ilusión óptica causada por un reflejo, dando la impresión de que se está moviendo hacia la puerta cuando se aleja de la cámara, pero como se puede apreciar parece que tenga inteligencia propia. Por desgracia, no sabemos si la puerta o habitación sala tiene algún significado para inquietante, como que haya ocurrido alguna trágica muerte. Además, las voces que escuchó el vigilante y el extraño comportamiento de la policía añaden más misterio al video, y podría hacerlo mucho más creíble si pudiéramos verificar la información.

Dado que el testigo a querido permanecer en el anonimato y se ha negado a revelar la ubicación exacta de la escuela, no podemos asegurar que esta historia sea cierta. Pero tampoco no quiere decir que no lo sea. Perfectamente podría haber ocurrido, pero no hay pruebas, únicamente las imágenes. La verdad es que se trata de un video realmente interesante, y aunque no se ve con toda claridad, se puede apreciar una misteriosa figura blanca moviéndose por lo que parece ser una especie de habitáculo.

Por otra parte, esta no es la primera que las cámaras de seguridad graban un fantasma en una escuela. En octubre de 2017, un video publicado por una escuela secundaria en Cork, Irlanda, mostraba una aparición fantasmal abriendo y cerrando puertas, además de mover objetos. El video se convirtió en todo un fenómeno viral. Fue ampliamente compartido por medios internacionales, incluidos Today y New York Post, y llegó a acumular más de 13 millones de reproducciones en unas pocas semanas después de su publicación.

