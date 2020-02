Hace cinco días los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado, ambos ya egresados de la educación media, anunciaron que comenzaron “la ruta por el norte de Chile”. Su objetivo, de acuerdo con lo publicado en las redes sociales de Aces Chile, es reunirse con estudiantes secundarios y diversas organizaciones, para “preparar marzo y todo lo que sea necesario para el año”.

“Entendemos que en el mes de marzo va a comenzar un año donde nuevamente intenten normalizar todo lo que está sucediendo y eso no va a ocurrir. Hoy día la organización se tiene que dar y se está dando en todas las regiones de nuestro país y ahí vamos a estar desde los secundarios y desde todos los sectores en la lucha”, dijo Salgado en un video publicado el lunes. Los voceros el domingo estuvieron en un conversatorio en Chañaral y para hoy a las 18:30 horas están convocando a los secundarios “por un plan de acción de lucha”, todo esto de cara al mes de marzo. “Faltan 5 días para el Súper Lunes y ya no hay vuelta atrás, no nos lograrán silenciar con salidas pactadas, vamos a seguir en la lucha por la dignidad de nuestro pueblo, porque se vaya Piñera, por la liberación de los presos de la revuelta y por un real juicio y castigo a los responsables de tantos heridos, mutilados y muertos”, publicaron ayer. “Sabemos que podemos más, y vamos a seguir manifestándose tanto adentro como afuera de los liceos”, dice en la misma publicación.

En sus redes aparece además un video titulado “Antofagasta marcha con los cabros de la Aces”, de una protesta ocurrida el 21 de febrero. “Se viene con todo marzo y por eso los secundarios nos estamos organizando”, afirma Chanfreau. El audiovisual muestra desde la caminata por la ciudad, hasta a los manifestantes increpando a los carabineros y cierra ya de noche en medio de disturbios.

En otra publicación muestran el inicio de clases en la II Región el lunes 24 de febrero con algunos estudiantes llevando un lienzo. En la leyenda de la foto apuntan que el llamado de los secundarios es «que no será un año escolar normal hasta que se cumplan las reivindicaciones y las demandas del pueblo», y tal como en otros posteos dicen buscar la salida del Presidente.

La agenda de los jóvenes no cesa y están convocando además a una Asamblea Nacional para el domingo 1 de marzo. Aunque según la imagen que invita a la reunión el lugar del encuentro está aún por confirmar, en la publicación señalan que para garantizar la asistencia de representantes de las regiones, los estarán recibiendo desde el sábado 29 febrero en la tarde. “Tenemos lugar para dormir y comer así que les estaremos esperando con mucho cariño y aguante”, aseguran. “Estamos aún recorriendo diversas ciudades y además de ir fortaleciendo lazos con secundarios de todo el país, hemos tenido la hermosa posibilidad de compartir experiencias con diversos sectores del pueblo organizado”, concluyen.

El quiebre entre Aces y el Instituto Nacional

En el instagram del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional hay una declaración publicada el 8 de enero “contra la Aces”. Allí advierten “la vinculación de gran parte de su mesa directiva con la organización estudiantil Unión Rebelde”, y explican que este movimiento político “nace desde la fusión entre los colectivos; Ofensiva Secundaria (OS) y Juventud Rebelde (JR), los cuales, durante los últimos años han ostentado los diversos cargos de la Aces, siendo así un símil de la hegemonía de la JJ.CC -Juventudes Comunistas- al interior de la Cones -Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios-. Esta orgánica (UR) ha sido caracterizada desde sus inicios por reiteradas prácticas de manipulación política, ‘maquineo’ y otro tipo de acusaciones”.

En una entrevista concedida a The Clinic, Chanfreau admite que forma parte de la Unión Rebelde, una instancia creada en 2014. La Juventud Rebelde surge como homenaje de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez del MIR; y sus jóvenes militantes responden a una tradición familiar vinculada con este sector político. «Varios de nosotros y nosotras venimos de familias que lucharon contra la dictadura, como el Víctor, por ejemplo, cuyo abuelo es detenido desaparecido, entonces hay un historial ahí que te empuja a un compromiso muy grande respecto de la lucha que se está dando», explicó a La Tercera la ex vocera Eloísa González.

El dirigente secundario es nieto de Alfonso Chanfreau, militante del MIR que fue detenido y desaparecido 1974.

Estéticamente la Aces ha utilizado los mismos colores que el movimiento creado por Miguel Enríquez. De hecho, tras la refundación de la organización a comienzos de la década, hubo un grupo que adquirió un mayor liderazgo en los jóvenes: Unión Rebelde, en cuyas filas han transitado otros portavoces de la organización secundaria como Eloísa González, Gabriel Iturra y el propio Chanfreau.

Aces fue creada en el año 2000. Se originó como una respuesta de los sectores más a la izquierda de los partidos de la Concertación y el Partido Comunista que, durante la década del noventa, revivieron la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (Feses). En esa década la Aces fue protagonista del “Mochilazo” (2000) y de la “Revolución Pingüina” (2006). La organización fue refundada en 2011, después de que los representantes de las juventudes comunistas y socialistas se retiraran y se agruparon en Cones. Desde entonces, la Aces asumió una posición más radical.

Muchos de los voceros de Aces, como Lorenza Soto, Diego Arraño y Amanda Luna Cea, han militado en Unión Rebelde. En agosto del año pasado -durante el aniversario 54 del MIR-, la Unión Rebelde realizó una jornada «cultural y política para conmemorar el proyecto revolucionario en Chile» y llamando a continuar con el camino del grupo armado de izquierda.

Según la declaración del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, la Unión Rebelde “ha tenido presencia en algunos liceos, particularmente en el JVL -José Victorino Lastarria- donde llegó a controlar con sus militantes abiertamente el CALL -centro de alumnos- 2016-2017-2018. Durante su gestión se pudieron evidenciar, a través de testimonios de ex miembros, ciertas irregularidades tal como: robos constantes de fondos del CALL destinados al financiamiento de la UR”.

Señalan además que existen varias denuncias por “hostigamiento, malos tratos y persecución, tanto, hacia miembros como ex miembros que se atreven a contar su testimonio al interior de aquellas nefastas organizaciones”.

El documento cierra afirmando que no se trata de una “pelea de egos”, sino de que quienes “en el pasado vendieron la confianza de las bases, no lo puedan volver a hacer nunca más”. En el perfil de Instagram del Centro de Estudiantes hay testimonios anónimos que utilizan como pruebas de sus afirmaciones.

Esa no es la única publicación que alude a la Aces, en otra se advierte que han tratado de “adueñarse del movimiento que desde las bases, con esfuerzo, sudor y sangre se ha logrado levantar”.

Tanto Víctor Chanfreau como Ayelén Salgado, ya con 18 años de edad cada uno, egresaron de la secundaria. Él del Liceo Experimental Manuel de Salas y ella del Colegio Notre Dame de Peñalolén. Por sus llamados a boicotear la PSU de este año, el Gobierno se querelló contra 34 dirigentes secundarios por desórdenes, agresión a Carabineros, barricadas incluso porte y lanzamiento de bombas molotov. Se invocó la Ley de Seguridad del Estado.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

