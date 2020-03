David Bravo formó parte de la comisión asesora que el gobierno creó para enfrentar la crisis que detonó las denuncias de indicios de manipulación del IPC en los meses de agosto y septiembre de 2018. En diciembre entregaron su informe donde propusieron que el INE tuviera un consejo directivo similar al del Banco Central, y que el director fuese propuesto a través de Alta Dirección Pública. La reciente crisis que afectó nuevamente al IPC hizo reflotar esa discusión y el gobierno aseguró que enviará las indicaciones en marzo.

Ante este nuevo problema del INE y que terminó con la salida de su director Guillermo Pattillo, Bravo llama a acelerar ese proyecto, ya que “esta crisis afecta la credibilidad de las estadísticas públicas”.

¿Cómo se recupera en el corto plazo la credibilidad del INE?

-Pienso que en el INE hoy, especialmente en su dirección, se requiere mucha competencia técnica. Es una institución que por sobre todo debiera tener el sello de la excelencia técnica, y por ello es importante reformar su gobierno corporativo e incrementar sus recursos técnicos y económicos. Sobre si al director del INE saliente le faltó manejo político, pienso que los directores del INE no deberían ser juzgados por esta dimensión una vez modificado el gobierno corporativo. En el actual esquema, lamentablemente, la institución y el patrimonio estadístico parecen oscilar al ritmo de las malas decisiones unipersonales de la dirección de turno. Me parece que ese ha sido el caso en estos últimos 10 años.

¿Ve que al tratarse del IPC, el producto en cuestión, la crisis de credibilidad es mayor?

-Febrero de 2020 no fue un mes tranquilo para las estadísticas con gruesos errores que provocaron la salida del director del Trabajo y del director del INE. Ciertamente estas crisis afectan la credibilidad de las estadísticas públicas. En el caso último del IPC, no solo existió el primer error en el índice, sino que también un segundo error en la forma en que esto fue abordado por el INE: en el segundo comunicado hay muchos párrafos y más de 1.000 palabras, pero no se encuentra la palabra “error”. Siendo el IPC el producto más tradicional del INE, se ha acentuado el daño en la credibilidad.

Usted analizó el censo 2012 y en ese entonces se dijo que el INE ya había tocado fondo, sin embargo, con el IPC la situación parece más grave aún, ¿cómo se sale de la crisis?

La resolución agrega que “no es objeto de controversia que cada afiliado es dueño de todos los fondos que ingresen a su cuenta de capitalización individual, pero este derecho de propiedad, tal como lo ha declarado el Tribunal Constitucional, presenta determinadas características especiales en razón de que es una propiedad que ha nacido supeditada a una finalidad específica, cual es la de generar pensiones. Por tanto, el afiliado puede sólo ocupar dichos fondos para ese objeto y no puede darle un destino distinto”.

En otras palabras, indica el fallo las facultades de usar, gozar y disponer que emanan del derecho de dominio “han sido minuciosamente reguladas por la ley, avalado por el propio numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política que reconoce limitaciones al derecho de dominio, derivadas de su función social y que deben ser establecidas en virtud de una ley”.

La resolución determina que “por consiguiente, no ha existido acto ilegal o arbitrario alguno de las recurridas, las que han aplicado la legislación vigente, no pudiendo haber dado una respuesta distinta, porque de hacerlo, sí habrían infringido la ley”.