El coronavirus de Wuhan, conocido oficialmente como COVID-19, supera ya los 2.700 muertos. Es cierto que la mayoría de los casos se concentran en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei), pero finalmente el virus ha logrado salir de China y ya ha llegado a una treintena de países. En Corea del Sur sus habitantes han llegado a comparar la caótica situación con un apocalipsis zombi; en Italia hay más de 300 contagios y 11 muertos; en total, España suma 11 casos positivos; y el viceministro de salud iraní dio positivo por coronavirus tras aparecer visiblemente enfermo en televisión.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que el mundo debería prepararse para una posible pandemia de coronavirus. Una pandemia es cuando una enfermedad infecciosa se propaga fácilmente de persona a persona en muchas partes del mundo. Y los mercados bursátiles mundiales experimentaron fuertes caídas debido a las preocupaciones sobre el impacto económico del virus. Además, Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos que se preparen para la propagación “inevitable” del COVID-19.

Y mientras la humanidad se enfrena a una catástrofe a gran escala, algunos intentan analizar los eventos actuales y otros, por ejemplo, buscan respuestas en el pasado. Son muchos los chinos que aseguran que la pandemia de coronavirus fue predicha por un monje budista hace 100 años, quien registró sus visiones en unos escritos. Tales antiguos documentos están prohibidos en China, ya que contradicen la ideología comunista vigente en el país. Sin embargo, ahora la revista estadounidense The American Conservative ha publicado el texto completo y traducida de esta profecía.

La profecía de un monje budista para 2020

Hace 100 años un monje budista de la Ciudad Prohibida, llamado Zigong, tuvo una extraña visión, que una pandemia asolaría nuestro planeta. Ahora, el texto que describía tales visiones está siendo entregada de mano en mano por ciudadanos chinos, en su mayor parte, ciudadanos que viven en el extranjero, ya que este tipo de profecía está prohibida por el régimen comunista.

Además, muchas élites chinas están convencidas de que se están cumpliendo las profecías de Zigong, por lo que están buscando lugares seguros. El antiguo texto del monje budista decía lo siguiente:

“El año 2020: el año en que China llorará. Los presagios serán tan malos que no se celebrará el Año Nuevo. Entonces vendrá la plaga. Vendrá con furia: los tigres y los lobos se esconderán en las montañas. La plaga abarcará toda la tierra y eventualmente se extenderá a todo el mundo. Muy pronto, el arroz se volverá tan caro que nadie podrá comerlo.

Entonces los ríos hundirán todos los botes. Las personas en ese año solo podrán cosechar arroz a principios de la primavera. No habrá cosecha de arroz, habichuelas, trigo y avena a fines de temporada debido a las vastas nubes de langostas que devastarán todo el campo. Yo, caballero Zigong, le aseguro a los chinos en 2020 que las langostas caerán de los cielos y que la destrucción estará completa.

El humo y el fuego llenarán los campos, pero nada podrá detener los enjambres. Una vez que las langostas hayan destruido la tierra y el humo siga saliendo del suelo, los ríos inundarán el campo. Yo, caballero Zigong, le diré a los chinos en 2020 cómo sobrevivir. Permanezca muy cerca de sus familias y vecinos. Lo mejor es haber almacenado mucho oro y comida para vivir y compartir libremente con sus seres queridos. No tolerar ladrones entre la gente. Sé unitarios y no divisores. Si puedes hacer todas estas cosas, sobrevivirás”.

Los expertos en la materia están realmente sorprendidos con esta profecía, y no solo predijo el nuevo coronavirus, sino también la plaga bíblica de langostas en África. Como todos sabemos muy bien: la plaga ya ha llegado a China, y con la plaga comienza la invasión de langostas, por lo que la profecía de este maestro se ha hecho realidad y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta. Ahora bien, si la profecía continúa cumpliéndose, entonces, lo que ocurrirá después serán erupciones volcánicas y terremotos (humo y fuego debajo del suelo), para dar paso a la Gran Inundación.

Lo cierto es que coronavirus de Wuhan o COVID-19 ha traído consigo todo tipo de profecías y teorías de la conspiración, incluido aquellos que creen que se trata de un arma biológica o simplemente que los virus no existen y que todo forma parte de una oscura agenda basada en el terror de la población. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, siempre y cuando no obligue a los demás a aceptar tales creencias, pero lo que está claro es que algo se avecina, y no es nada bueno. Solo nos queda sentarnos y esperar a que la élite mundial decida sobre nuestro futuro.

¿Crees que se está cumpliendo la profecía del monje budista? ¿Estamos asistiendo al fin de los tiempos?

/psg