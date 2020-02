Universidad de Chile dejó atrás el empate 1-1 frente a Coquimbo Unido y ya se mentaliza en volver al triunfo. El próximo desafío de los azules es O’Higgins este domingo en Rancagua por la sexta fecha del Torneo Nacional.

Tras su paulatino regreso a las canchas este 2020, Jonathan Zacaría fue el lateral izquierdo del Chuncho debido al desgarro de Jean Beausejour. El Argentino confía que las rebeldes lesiones que debió afrontar son cosa del pasado.

“Los primeros seis meses de la segunda operación fueron los peores que pasé acá. En ese momento pensé en dejar todo. Hoy me siento bien, sin molestias ni dolor”, dijo Zacaría.

Agregó que “costó un poco recuperarse pero ya estamos bien. Me sentí bastante bien con mis compañeros contra Coquimbo. Y ahora vuelven Rocky (Osvaldo González) y Luis (Del Pino). Veremos cómo para el equipo Hernán (Caputto). Nosotros estamos siempre listos”.

Siguió complementando: “yo jugué en Palestino con Guede de lateral todo el campeonato. Si bien llegué como delantero, terminé jugando ahí. Hoy me toca hacerlo de nuevo y me siento capacitado para aportar desde ahí y desde donde me quiera el técnico”.

“Estoy trabajando para poder seguir en el equipo. Me siento bien y confiado. Volver a jugar sería muy lindo. Siempre dije que la posición en la que me necesite el equipo, voy a dar lo mejor”, expuso.

Por último fue consultado por la lucha de Ángelo Henríquez y Nicolás Guerra por la titularidad en el ataque azul: “los dos están a la par. Al que le toque estar lo va a hacer de la mejor manera”, sentenció.