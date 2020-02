Hasta el martes pasado el mediodía, las consultas en TVN y en el Palacio de Gobierno arrojaban de vuelta lo mismo: que no había ningún reclamo, observación ni “téngase presente” desde el Ejecutivo ante las dos primeras noches del Festival de Viña. Los desmanes en el frontis del Hotel O’Higgins y en otros sectores fueron sucedidos de los shows de Stefan Kramer y Mon Laferte. Tanto el lunes como el martes, en las graderías se escucharon consignas contra el Presidente Sebastián Piñera y Carabineros.

Los adherentes del gobierno despotricaban en redes sociales (en un momento se popularizó el hashtag “Viña del Marx”), pero hasta ese día en Palacio reconocían que no tenían nada que hacer porque la parrilla de artistas estaba contratada desde antes del 18 de octubre. En resumen, no había mucho margen para contener el viento en contra y al parecer, La Moneda no lo estaba haciendo tampoco.

Eso duró hasta la tarde del mismo día.

Según ha podido reconstruir La Tercera PM, a inicios de esta semana el Presidente comenzó a expresarle a algunos interlocutores suyos -en más de una ocasión, incluyendo autoridades- su molestia por lo que ocurría arriba del escenario. Puntualmente se refería al tradicional mensaje con que la pareja de animadores, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, arrancó la noche inaugural.

“Este es un evento que honra nuestras raíces y que convoca talentos musicales de Chile y el mundo, y que no sería lo mismo sin ustedes, que lo han hecho suyo hasta transformar a la Quinta Vergara en un espejo de la sociedad”, partió el animador de Canal 13. “Es la casa de ese ser entrañable al que llamamos Monstruo, pero que tiene un corazón enorme que late con fuerza en los pechos de miles de hombres y mujeres, de todas las edades y condiciones. Que hoy, más que nunca, quieren escuchar, pero también ser escuchados. Quieren respetar, pero también ser respetados. Es nuestra gente, es nuestro pueblo, con sueños y esperanzas, pero que saben que un país más próspero y justo se construye con todos y todas. Y algo muy importante: nunca más sin nosotras las mujeres”, siguió su compañera, despertando aplausos y ovaciones.

Cárcamo cerró: “En momentos trascendentales como los que vive nuestro país queremos que nuestro Festival sea un puente que conecte a los chilenos. Quinta Vergara, querido Chile, somos 17 millones de personas. Ustedes que están acá, y quienes están en sus casas, tenemos el mismo sueño: soñamos con un futuro mejor, Mary, ¡Con un Chile Justo! Un Chile diverso e inclusivo. Un Chile con más y mejores oportunidades para todos los que están acá, en sus casas, y también para los que vendrán, Mary. Un Chile igual, ¡en dignidad y derechos! Un Chile fraterno, un Chile unido”.

A Piñera no le desagradó lo que ambos dijeron, sino lo que no dijeron. Concretamente, comentó que por qué no criticaron la violencia ni dijeron que ésta no era el camino, habida cuenta -además- que para el día de la obertura había habido serios desmanes alrededor de la Quinta Vergara. Desde su perspectiva, había un precedente que podría justificar su molestia y reparos.





El pasado 13 de noviembre, uno de los días más álgidos de la crisis, el noticiero central de 24 Horas de TVN, abrió con los conductores Carolina Escobar e Iván Núñez en pantalla. Él se refirió ahí a “la promoción de la paz y el rechazo absoluto a la violencia y el respeto a todos los derechos de las personas”. Ella hizo ver que “los problemas de la democracia se resuelven en democracia, hoy es el momento de escucharse, de lograr acuerdos que permitan a Chile hacerse cargo de las demandas que la ciudadanía plantea”.

El Presidente volvió a plantear el tema el martes en La Moneda, hasta que le pidió a su ministra vocera, Karla Rubilar, que se comunicara con Televisión Nacional para transmitir el punto.

El mismo martes, a las 16 horas, la nueva presidenta del directorio, Anita Holuigue, recibió la llamada de la ministra. Lo que se sabe hasta ahora es que lo que transmitió la vocera no fue un reclamo ni una advertencia. Rubilar, incluso, no habría mencionado en la conversación al Presidente ni que llamaba por encargo suyo. Le habría consultado a la ejecutiva su opinión sobre el mensaje de los animadores, y le habría hecho saber que en el Gobierno preocupaba que no se hiciera mención a la violencia. Punto con el que Holuigue habría estado de acuerdo.

Hasta ahí lo que se conoce hasta ahora. ¿Llegó el malestar de Piñera hasta los oídos de la dupla que conduce el Festival? En TVN dicen que no les han dicho nada. En La Moneda dicen que tampoco. Piñera conoce desde hace años a Godoy porque ella reporteó un tiempo en Renovación Nacional cuando él presidía el partido y está casada con Ignacio Rivadeneira, por años colaborador del Mandatario e integrante del Segundo Piso en su primer cuatrienio. Pero hasta el momento de publicar esta nota, La Tercera PM no pudo chequear con ella, ni con Cárcamo, ni con la producción del evento, si alguien les había transmitido la molestia del Presidente.

En tanto, mañana a las 14 horas hay una nueva sesión de directorio de TVN.

