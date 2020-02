El senador Felipe Harboe volvió a criticar al Gobierno de Sebastián Piñera por el manejo en cuanto al control de la violencia que está afectando a Chile.

El último caso más grave fue el ocurrido ayer, cuando explotaron dos artefactos en Vitacura.

“Son de baja ocurrencia pero no por eso le resta gravedad. Vea usted lo que le pasó a Oscar Landerretche, al ex ministro Rodrigo Hinzpeter, mi percepción es que tenemos un grupo que ya no sólo busca asustar, busca causar daño y eventualmente muertes. Y eso es un problema porque es una escalada de violencia o de representación de violencia en el accionar de gente que pone artefactos explosivos”, sostuvo.

Agregó que “requiere un trabajo de inteligencia y si el gobierno considera que no tiene las capacidades en Chile, que pida asesoría, si al final del día lo que está en juego es la paz y la tranquilidad y nosotros vamos a aportar a la paz y a la tranquilidad, pero el que tiene que hacer su trabajo es el gobierno”.

Además, el presidente de la Comisión de Constitución sostuvo que “a los violentistas les da lo mismo lo que digan los políticos, acá hay un grupo de violentistas que cualquiera que sea la reivindicación irán al choque y les da lo mismo que los políticos la condenen o no, (…) pero el responsable es uno: el Estado de Chile, el gobierno y las policías”.

Acusó “una especie de ‘sacarse el pillo’ del gobierno, es que ‘si ustedes no la condenan sigue la violencia’. No señores. El gobierno ha actuado de manera muy amateur, sin capacidad de anticipación, de inteligencia, de reacción. Lo que vimos en el Festival de Viña fue un ejemplo de un mal procedimiento policial, ¿cómo no lograron prevenir si era evidente? Todos hablaban que tendríamos situación de violencia, el desastre fue enorme (…) El gobierno está intentando una especie de socialización de las culpas, cuando la responsabilidad es del gobierno, son los encargados por norma”.

Finalmente, el ex subsecretario del Interior apuntó que “yo he observado con mucha preocupación que frente a ataques arteros de violentistas que tienen a un carabinero acorralado en el suelo, por qué no se usa el arma de fuego, no quiero decir al cuerpo pero perdón, profesionalmente los protocolos de uso de fuerza establecen determinados de gravedad que justifican o no el arma de fuego”.

/psg