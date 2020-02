El Presidente Sebastián Piñera afirmó este viernes, en el último día del Festival de Viña del Mar, que “algunos van a querer incendiar la Quinta Vergara”. La declaración la realizó en una conversación con una familia beneficiaria del “Bono marzo”.

“Nosotros hoy estábamos reunidos con la fuerza de orden. Viernes, este es el último día de festival y van a querer hacer, o algunos quieren hacer, incendiar la Quinta Vergara”, indicó el Mandatario.

El jefe de Estado realizó estas declaraciones a raíz de los hechos de violencia que se han visto en el país durante los últimos meses. Para agregar: “Después, sábado y domingo es la vuelta de vacaciones, ¿qué va a pasar con las carreteras? Qué pasa, ¿van a volver a quemar las estaciones, volverán a hacer barricadas? Después viene el súper lunes. El día de la mujer”.

El Mandatario afirmó que “la inmensa mayoría de chilenos quiere paz, no quiere violencia, no quiere odio. Lo que pasa es que es una mayoría silenciosa. Y la minoría le impregnan miedo a los demás”, agregando que “ningún problema se resuelve quemando el país, lo único que hacemos es retroceder (…). Le aseguro que todo lo que hemos quemado, destruido, toda la violencia, todo el odio que se ha manifestado, no ayuda en nada”.

En el diálogo con la familia beneficiaria del Bono marzo, Piñera también abordó aspectos más personales. “Es muy duro ser Presidente. A uno le sacan la mugre en el festival, en todas partes. Pero a mí me pasa que yo de repente veo a mi mujer, mis hijas, mis nietas llorando a mares, desesperadas, angustiadas”, sostuvo.

