El pánico por el coronavirus se está extendiendo por todo el mundo. Cada vez es mas complicado encontrar mascarillas de protección, desabastecimiento en los supermercados y violencia en algunos países del mundo. Y mientras que los profesionales en medicina nos dicen que se trata de histeria injustificada, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el COVID-19 podría llegar a todos los puntos del planeta. Un portavoz de la OMS dijo que el brote, que está a punto de convertirse en una pandemia, se está “agrandando” y podría llegar a «todos los países».

Según las cifras oficiales, hay casi 84.000 infectados y casi 3.000 muertes. Europa está sufriendo un aumento de infecciones esta semana. La OMS también ha reconocido que el mundo se encuentra en una situación delicada y sugirió que la epidemia estaba en un punto de inflexión. Los países han estado aplicando estrategias de contención radicalmente diferentes en una lucha desesperada por contener el brote, pero parece que no lo están logrando. Y, por si fuera poco, ahora un experto de la OMS asegura que el nuevo coronavirus es la ‘Enfermedad X’.

COVID-19 = Enfermedad X

La doctora Marion Koopmans, viróloga de la OMS, ha reconocido que ya sea contenido o no, este brote se está convirtiendo rápidamente en el primer verdadero desafío pandémico que se ajusta a la categoría de Enfermedad X, incluido en la lista de enfermedades prioritarias de la OMS para las que necesitamos prepararnos en nuestra sociedad globalizada actual.

“Las semejanzas iniciales con el brote de SARS en términos de su origen, la enfermedad asociada con la infección y la capacidad de propagación son claras”, escribió la Dr. Koopman en la revista científica Cell. “Pero desde 2003, los viajes aéreos globales se han incrementado más de 10 veces, y los esfuerzos necesarios para tratar de contener la epidemia son desalentadores”.

La Enfermedad X representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno que actualmente se desconoce que causa la enfermedad humana. Fue incluida en la lista de las principales prioridades de la organización global para investigación y desarrollo hace dos años. Según dijo la OMS en 2018, las autoridades y los científicos de todo el mundo deberían estar preparados para trabajar conjuntamente para detener esta nueva enfermedad misteriosa cuando aparezca.

Pero la Dra. Koopmans fue más allá, al acusar públicamente a los científicos y expertos en medicina de “perder un tiempo precioso” al no prepararse para los brotes de estas enfermedades.

“En mi ciudad natal, solíamos ver los ríos inundarse inevitablemente cada invierno, y algunas personas perdían sus hogares porque eso es lo que sucede”, continuó explicando la virología de la OMS. “Ahora, existen barreras modernas contra inundaciones construidas para canalizar el río, basadas en inversiones prospectivas en las últimas décadas. Nuestras formas de lidiar con los brotes son una mezcla de muros de inundación modernos en algunas partes del mundo, mientras que dependemos de sacos de arena en otras. No hace falta decir dónde estarán los enlaces más débiles. El tiempo dirá si los esfuerzos consolidados de las autoridades chinas y la comunidad internacional de investigación y salud pública tendrán éxito”.

El informe de la OMS, llamado “Un mundo en riesgo”, decía que una enfermedad similar a la gripe podría extenderse por todo el mundo en tan solo 36 horas y matar a 80 millones de personas y causar el caos en las economías mundiales, algo que ya esta ocurriendo con el COVID-19. El informe citaba la pandemia de “gripe española” de 1918, que mató a unos 50 millones de personas. Y los científicos enfatizaron que, si ahora ocurriera un brote similar, el número de muertos sería aún peor y la enfermedad se extendería mucho más rápido dado el gran número de personas que viajan en avión todos los días. Por no decir que muchos sistemas nacionales de salud, particularmente en países pobres, se colapsarían.

Y el hecho de que varios medios internacionales recordaran ahora este informe, no ha sentado muy bien en la comunidad científica. Esto ha llevado a un grupo de 27 científicos a condenar públicamente tipo de teorías conspirativas sobre el nuevo coronavirus, incluyendo que la OMS conocía la existencia del nuevo brote originado en la ciudad china de Wuhan. Pero lo más curioso de todo es que países como España dicen que no debemos preocuparnos, que no debemos de hacer nada. Incluso los farmacéuticos, como si se trataran de epidemiólogos, dicen que la población no debe comprar mascarillas ya que no son necesarias. Y de mientras, tenemos un virus letal, con una tasa de mortalidad del 3,4%, avanzando sin control por el mundo. Y a nosotros nos piden que estemos tranquilos. Totalmente lógico.

/psg