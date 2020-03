Acompañado de familiares de Gabriela Alcaíno y su madre, Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas en 2018 a manos del ex pololo de la joven, el Presidente Sebastián Piñera promulgó este lunes el proyecto de Ley Gabriela -en alusión a la víctima-, que tipifica como femicidio el asesinato de una mujer por parte de su pareja o ex pareja aunque no exista convivencia.

Dicha normativa sancionará la violencia de género ejercida hacia las mujeres con tipos penales como el femicidio por causa de género o femicidio íntimo, entre otras agravantes, que elevarán las penas de la actual legislación.

De este modo, quienes sean culpables de este delito podrán ser condenados a presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir de 15 años y un día a 40 años.

Condena a la violencia

En la ocasión, el Mandatario además hizo una alusión más general a la violencia, señalando que es “como el cáncer, hay que atacarla de inmediato, en forma temprana, hay que hacerse cargo de todas sus ramificaciones, porque si no lo hacemos empieza como el cáncer a comprometer todo el tejido social”.

“Tenemos que establecer con mucha claridad que Chile no puede tolerar la violencia (…) Tenemos que unirnos todos que somos la inmensa mayoría que queremos vivir en paz, que queremos vivir en un país con respeto, sin violencia, que queremos vivir en un país sin violencia y con democracia, tenemos que unirnos para impedir que un grupo pequeño de violinistas siga imponiendo sus términos”, sostuvo.

A su juicio, “la mejor forma de combatir la violencia además de aplicar todos los instrumentos del Estado de Derecho y que la ley nos otorgan para resguardar el orden público, es un compromiso total y absoluto, sin duda, ninguna ambigüedad, de todos los que queremos proteger la paz, proteger la democracia, proteger nuestro derecho a vivir sin miedo, sin temor y a vivir en paz”.

El Presidente ejemplificó que ha aumentado la violencia en muchos campos, como en el pololeo y la violencia intrafamiliar.

“Cuando una sociedad tolera la violencia o no la condena en forma total o absoluta, empiezan a producirse este tipo de males”, apuntó.

Guiño a la ministra Plá

Al acto realizado en La Moneda también asistieron la Primera Dama, Cecilia Morel, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, y parlamentarios que participaron en la tramitación del proyecto.

El Mandatario reconoció además del trabajo de los autores del proyecto, entre los que se encuentran las diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo, quienes se ausentaron del acto en La Moneda. Junto a otros impulsores de la iniciativa.

Pero además, Piñera dio un espaldarazo a la ministra Plá, quien mañana será interpelada en la Cámara de Diputados. “Estoy absolutamente seguro que ella no solamente por un compromiso personal, que lo tiene y muy profundo, sino que reflejando claramente el compromiso de nuestro Gobierno fue un factor decisivo para que hoy estemos promulgando la ley Gabriela”, remató.

/psg