El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó como positivo el crecimiento del Imacec de enero, tras el débil cuarto trimestre de 2019, aunque llamó a mirar el escenario con cautela, debido a los riesgos internos y externos para la economía.

“El crecimiento de 1,5% es positivo, pero al igual lo hice cuando comenté el Imacec de diciembre, estos números hay que mirarlos con cautela, no hay que adelantarnos en sacar conclusiones, y tampoco podemos bajar la guardia por los riesgos internos y externos que tenemos sobre la mesa”, dijo al comentar el Indicador Mensual de Actividad Económica.

De todas formas, el secretario de Estado afirmó que “es positivo que nos hayamos alejado de los escenarios más pesimistas que se dibujaban en los momentos más complicados”.

No obstante, enfatizó que “el desempeño reciente de la economía chilena, si bien es positivo, no puede dejarnos satisfechos y quiero remarcar este punto, acá no nos perdamos”.

“Por lo tanto -añadió- y esto me parece un mensaje central, la mantención del orden público y el fin de la violencia en las calles es fundamental para que la economía pueda continuar en una trayectoria de expansión en los trimestres venideros, es una condición necesaria”.

