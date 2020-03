Tras un inicio de marzo marcado por una serie de manifestaciones en distintas ciudades del país, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, disparó contra el movimiento No+Tag que organizó una nueva protesta el día de ayer y expresó: “Yo me niego a pensar que eso es parte de una agenda social”.

Así, Briones dijo que “uno de los problemas que hoy tenemos es que todo parece ser prioridad. El No+Tag es un buen ejemplo”.

“O sea, sé que es impopular lo que voy a decir, pero yo me niego a pensar o a reivindicar que eso es parte de una agenda social. Me van a perdonar, pero por de pronto la gente que pide No+Tag es porque tiene automóvil y el porcentaje de la población que tiene automóvil, si bien ha crecido, y esa es una buena noticia, es acotado”, sostuvo el titular de Hacienda.

Respecto a que muchas de las personas que tienen automóvil lo usan para trabajar, el ministro dijo: “Está bien, lo que sea, pero la gran mayoría va a trabajar en micro, entonces pongamos las cosas en perspectiva”.

“Acá hoy día estamos abordando prioridades que son de primer orden, tales como las pensiones, y yo no digo que la reivindicación de alguien que pide No+Tag sea ilegítima, yo no la comparto. Lo que estoy diciendo es que en el orden de las prioridades, cuando uno es Gobierno, cuando uno administra recursos que por definición son escasos, tiene que priorizar, definir qué va primero y por qué”, remarcó Briones.

En ese sentido, el secretario de Estado señaló que el Gobierno tiene “bastante identificadas cuáles son las primeras prioridades de la ciudadanía, están las pensiones en primer lugar, la salud, la educación (…) pero yo no veo que en los primeros lugares de prioridades esté el No+Tag, me van a perdonar”.

“Yo no veo por qué una persona que tiene automóvil tendría que no pagar por usar una autopista donde hubo una empresa que construyó y que tiene que financiar esa construcción, porque las obras viales no caen del cielo, la plata no cae del cielo. Uno después podrá discutir si los contratos en su minuto fueron bien estructurados (…) pero esa es otra discusión”, enfatizó el ministro.

Así, Briones resaltó que al eliminar los Tag sería el Estado el que debería hacerse cargo de la cuenta con la empresa de la autopista. Entonces, “la pregunta última es: si yo me hago cargo de la demanda de No+Tag, ¿le voy a estar quitando la plata a las pensiones? ¿a la educación? ¿a la salud? Creo que ese es el debate y me parece que plantear el No+Tag como una prioridad es algo equivocado”.

“El problema es que estamos llenos de eslóganes”

Ante la afirmación social que existe detrás de la demanda del movimiento, la cual asegura que “nos robaron las carreteras”, el ministro señaló: “Parte del problema que tenemos hoy día es que estamos llenos de eslóganes. ¿Qué quiere decir que ‘nos robaron la plata’, que ‘nos robaron las carreteras’? Por favor expliquen”.

“Chile acá tiene una institucionalidad robusta, con errores perfectibles, discutamos eso, pero que le ha permitido a este país. en base a licitaciones, donde los actores compiten por la cancha, generar una infraestructura vial que no teníamos y que nos ponen en la punta de toda Latinoamérica”, dijo.

Respecto a la idea de que la infraestructura de dichas carreteras ya se pagó y que quien la construyó ya recibió el pago, Briones sentenció que “ese argumento es incompleto, porque las obras hay que mantenerlas y tienen un costo de reposición”.

“Acá el problema es un poquito más complejo que esa simplificación, esos eslóganes que a mí me cargan de los cuales está plagada nuestra discusión, de decir que esto es un robo. Por favor, seamos un poquito más serios en nuestro debate”, aseveró el titular de Hacienda.

/psg