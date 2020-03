La Fiscalía Occidente se encuentra realizando una investigación por cuasidelito de homicidio en el incendio que afectó a Bodegas San Francisco en Pudahuel, siniestro que dejó cuatro personas fallecidas.

Si bien la seremi de salud Metropolitana, Rosa Oyarce, afirmó ayer que el lugar que sufrió la explosión “está autorizada como bodega y como tal, para guardar este tipo de material”, la ley señala que, respecto al almacenamiento de elementos considerados peligrosos, se exceptúan los explosivos y sustancias susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos.

El reglamento para almacenamiento y manipulación de nitrato de amonio y preparación y empleo de explosivos por mezcla de nitrato con petróleo explicita una serie de reglas para el almacenaje de explosivos y elementos utilizados para fabricarlos, descartando que este tipo de material pueda ser guardado en una bodega común.

El capitán de la 3ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jadhi Henríquez, conversó expresó que “al calificarse como explosivo, estos deben estar almacenados en un búnker“, estableciendo además un radio de distancia como medida de seguridad para que, en caso de emergencia, no hayan más personas o inmuebles afectados.

En esa línea, la normativa establece que “no se aceptarán habitaciones a menos de 150 metros del almacén.”

Fue la misma Municipalidad de Pudahuel quien desmintió a la seremi y expresó en un comunicado que la empresa Explonun Ltda. -que funcionaba en la bodega y que actualmente utiliza el nombre de fantasía Plasma 4th– sólo disponía de patente para el funcionamiento de una oficina administrativa, como consta en la patente que solicitó al municipio.

Por su parte, Bodegas San Francisco aclaró que en sus contratos se establece que no se permiten “elementos que no estén considerados productos contaminantes y/o peligrosos, según la ley vigente, y que no generen desechos o residuos”.

Asimismo, desde la empresa aclararon que no se permite realizar faenas o trabajos en las bodega. “Sólo se permiten procesos propios del almacenamiento y distribución”, expresaron.

Cabe recordar que, de acuerdo a la ley N° 17.798 sobre control de armas, el derecho a adquirir, almacenar y manipular explosivos por quienes laboran en faenas mineras será objeto de un reglamento especial dictado por el Ministerio de Defensa Nacional con la asesoría del Servicio Nacional de Geología y Minería.

