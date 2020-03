Al menos dos tornados arrasaron este martes temprano a Tennessee, en EEUU, incluido uno que causó daños cerca del centro de Nashville. Según confirmaron las autoridades, 19 personas murieron a causa del fuerte temporal, que demolió casas y negocios; y dejó a miles de personas sin electricidad. Además, hay desaparecidos.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville informó alrededor de las 3:30 AM hora local que dos personas del este de Nashville habían muerto por uno de los tornados. Poco después, la Oficina del Sheriff del condado de Putnam dio cuenta de al menos tres fallecimientos como resultado de la tormenta, según los medios locales. Hacia el mediodía, la cifra llegó a 19.

De acuerdo a lo que consigna la agencia de noticias AP, el tornado cerca del centro de la ciudad se mantuvo en el suelo en Hermitage, a unos 16 kilómetros al este de la metrópoli. Además, la policía y los bomberos respondieron a unos 40 derrumbes en toda la ciudad.

El aeropuerto John C. Tune “sufrió daños significativos debido al mal tiempo”, dijo la portavoz Kim Gerlock en un comunicado el martes por la mañana. Varios hangares han sido destruidos y las líneas eléctricas están caídas, subrayó, añadiendo que no se han reportado heridos.

Gerlock pidió que el público evite el aeropuerto hasta nuevo aviso y afirmó que la Autoridad Aeroportuaria activó su Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la respuesta.

Las imágenes mostraron grandes daños en los edificios, líneas eléctricas caídas y estructuras que ahora son irreconocibles, ya que el tornado las había reducido a escombros.

Una fuga de gas obligó a evacuar un de la comunidad de Germantown, según WSMV-TV. Las fotos mostraron a docenas de personas en la calle llevando sus pertenencias no mucho después de que el tornado se moviera por la ciudad.

La Cruz Roja Americana de Tennessee dijo que se abrió un refugio para los residentes desplazados en el centro de la ciudad en el Nashville Farmers Market, justo al norte de la capital del estado.

Nashville Electric informó que cuatro de sus subestaciones fueron dañadas por el tornado. Los cortes de energía estaban afectando a más de 44.000 clientes, dijo la compañía de servicios públicos.

Jeff Roberts, de la Comisión Electoral, dijo en un comunicado que la información sobre los daños en los colegios electorales se está recogiendo mientras se abren las urnas para el Supermartes. Cualquier votante del Condado de Davidson, cuyo recinto asignado haya sido impactado, puede votar en las oficinas de la Comisión Electoral, según el comunicado.

Se pronosticó que el sistema de tormentas traería un tornado aislado, vientos dañinos y granizo de gran tamaño, informaron los medios de comunicación. Se esperaba que las fuertes lluvias afectaran a los estados de la costa del Golfo en los próximos días, según WTVF-TV.

Prayers for all of those affected by the devastating tornadoes in Tennessee. We will continue to monitor the developments. The Federal Government is with you all of the way during this difficult time. https://t.co/eZlA7Ahruj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020