El canciller, Teodoro Ribera, anunció que mañana a las 11:00 horas se realizará la reunión entre los países del Prosur (Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Brasil y Perú) además de Bolivia y Uruguay (que son naciones observadoras) para coordinar acciones para enfrentar la propagación del coronavirus.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que con este encuentro se busca intercambiar experiencias asumiendo que “estamos ante una crisis mundial que requiere necesariamente una respuesta regional”.

“Acá no es posible que los países individualmente tomen medidas, es necesario que entre ellos se coordinen, intercambien experiencias e intercambien antecedentes”, dijo hoy en el Congreso Nacional.

La cita, según señaló, es más bien de carácter técnico y no política, por lo que su rol será solo dar la bienvenida a los países participantes, pero será el titular de Salud, Jaime Mañalich, quien representará a Chile en la conversación. Asimismo de las otras naciones estarán los representantes que los países determinen que son los competentes para ellos.

“Lo que se espera de esta reunión es primero intercambiar las experiencias y políticas que están aplicando los respectivos países. No se olviden que si nosotros tenemos una frontera larguísima con Argentina, con Perú y Bolivia, no sacamos nada con tener una preocupación respecto a nosotros, tenemos que compartir esa preocupación con otros países”, resaltó Ribera.

Y agregó que “tenemos que compartir cómo esta enfermedad se está expandiendo, tenemos que compartir por qué afecta a determinado grupos humanos y a otros, según la edad, etc. Y finalmente tenemos que tener claro los laboratorios que disponen los respectivos países para que si esto se presenta con mayor fuerza tener capacidad logística y de apoyo recíproco”.

Liderazgo chileno

Tal como lo había anunciado durante el fin de semana el canciller, Chile asumirá el liderazgo en esta materia en su calidad de presidente protempore de la organización. Pero además el Presidente Sebastián Piñera acordó con su par chino, Xi Jinping, que médicos nacionales viajarán hasta el país asiático para aprender de su experiencia.

El traslado de estos profesionales se está coordinando, pero se espera que se realice durante los próximos días y, además de conocer las medidas aplicadas por China, también se considerará instruirlos sobre medicina tradicional oriental.

“En el día de ayer yo hablé con el canciller chino, Wang Yi, sobre este tema luego de que el Presidente de la República hablara con el Presidente chino, y el canciller me confirmó que salvo que en el caso de Wuhan y de la provincia respectiva, existe un decrecimiento sustancial de las personas contaminadas por este virus en China, que es una buena noticia, pero tenemos sin embargo, otras situaciones más apremiantes, que es principalmente la expansión de esta enfermedad en Europa”, comentó el ministro.

Se descarta cerrar frontera con China

En tanto el canciller descartó que se vaya a tomar la medida de prohibir el acceso desde China a Chile, por ejemplo impidiendo el arribo de vuelos desde ese país, por lo que este tipo de coordinaciones internacionales toman mayor relevancia.

“Esta enfermedad no reconoce ni etnia, ni raza, ni origen, por tanto nosotros no hemos implementado medidas particulares respecto de una nacionalidad, sino que lo que estamos viendo y el ministro de Salud lo explicará mañana, es tratar de determinar las personas que puedan tener la enfermedad y luego tratar de aislarlas y darle la atención médica necesaria y establecer su trazabilidad, pero no está en nuestra mente tomar medidas respecto de determinados países o respecto determinadas etnias, razas o nacionalidades”, sostuvo el ministro.

Ribera indicó que “según la información internacional que ha llegado al poder de la Cancillería, al día de ayer 2 de marzo, 6 de la mañana hora de Ginebra, existen a nivel mundial 88.913 casos confirmados y 3.042 personas fallecidas por el Coronavirus. Quiero decir también que hay 61 países que están con personas que tienen esta enfermedad, y por tanto, es una situación que va creciendo y en otros países sin embargo, se nota un decrecimiento o control”.

/psg