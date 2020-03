Con el mejor entusiasmo recibió el mes marzo la modelo argentina Sabrina Sosa. La esposa del ex chico reality, Claudio Valdivia, publicó en sus redes sociales una osada postal en bikini y un mensaje lleno de optimismo.

«Marzo mira como te empiezo! Sin prejuicio ni temor!», escribió la escultural animadora de televisión.

Y si bien la publicación de Instagram recibió más de 55 mil likes en cosa de horas, entre los comentarios destacó una dura crítica.

«¿Y es necesario mostrarse semidesnuda? Creo que las mujeres somos más inteligentes que eso. Aceptarse y estar orgullosa de una misma, no significa denigrarse el cuerpo entero posando desnuda», le escribió una usuaria a Sabrina, quien no tardó en responder.

«La inteligencia no se mide en cuanto a eso, esa mentalidad es machista: ‘La mujer que se muestra no sabe hacer otra cosa, o no es inteligente’, y a raíz de eso manejar las personalidades de cada mujer por sentir culpa! Algo muy sin sentido y a la antigua», replicó la trasandina.

Además, Sabrina indicó que «si aceptas y gustas de tu cuerpo por qué habría que esconderlo? Cada uno es como se le antoja y los prejuicios hay que dejarlos de lado, estamos ya en el 2020».

Apoyan a Sabrina Sosa

Como era de esperar, las palabras de Sosa fueron ampliamente alabadas por sus fanáticos de la red social. «Envidiosa detected! Ella es hermosa y puede lucir su hermoso cuerpo como a ella le parezca mejor», «Muy buena respuesta» y «excelente, muy buena respuesta. Y usted no se preocupe, sigue haciendo lo que quieras sin pensar en los demás ya que no se le puede complacerá a todo el mundo, estás bellísima», fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Home 🌞 Una publicación compartida de S͙A͙B͙R͙I͙N͙A͙ S͙O͙S͙A͙ (@sosa_sabri) el 11 Ene, 2020 a las 12:53 PST

Ver esta publicación en Instagram ❣️ @dburdiles Una publicación compartida de S͙A͙B͙R͙I͙N͙A͙ S͙O͙S͙A͙ (@sosa_sabri) el 21 Dic, 2019 a las 3:26 PST

/psg