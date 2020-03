El misterioso coronavirus de Wuhan (COVID-19) continua su marcha alrededor del mundo, a pesar de las restricciones de viaje destinadas a reducir su propagación. A medida que la cifra global de muertos ya supera los 3.000, Corea del Sur confirmó 599 nuevos casos, mucho más que en China, aunque la verdad es que no debemos de hacer mucho caso a las cifras oficiales de un país con tanta censura y represión. Con 4.335 infecciones confirmadas y al menos 22 muertes, Corea del Sur tiene el segundo mayor número de casos a nivel nacional. Italia tiene más de 1.600 casos confirmados, mientras que Irán superó los 1.500, con 66 muertes. Los viajeros de ambos países parecen haber propagado el virus a otras naciones de Oriente Medio y Europa. Un ciudadano francés fue diagnosticado con el virus en Senegal el lunes, marcando el primer caso conocido del país y solo el segundo en África subsahariana.

En Indonesia, uno de los pocos países grandes que se creía libre del virus, reconoció el lunes que tenía dos casos confirmados, mientras que otros fueron reportados desde Australia a la India y hasta Portugal. En España son ya más de 120 las personas infectadas, y se cree que aumentarán en las próximas horas. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el mundo está en un “territorio desconocido” en el brote de coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado que los médicos nunca antes habían visto un patógeno respiratorio capaz de transmisión comunitaria. Con toda esta información en mente, es completamente comprensible que la población mundial se este preparando para la que podría ser un virus de consecuencias apocalípticas. Y por si todo esto no fuera suficiente, Bill Gates ha advertido que el coronavirus se está comportando como un “patógeno único en un siglo”.

Pandemia mortal

Bill Gates ha advertido durante años que el mundo no está listo para una pandemia mortal. Algunas de sus siniestras predicciones ahora se están cumpliendo a medida que el coronavirus se propaga por todo el mundo.

“La semana pasada, COVID-19 comenzó a comportarse mucho como el patógeno de una vez en un siglo que nos preocupaba”, escribió Gates en un artículo para la revista médica New England Journal of Medicine. “Espero que no sea tan malo, pero debemos asumir que lo será hasta que sepamos lo contrario”.

Gates se refirió al brote como una pandemia, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud aún se muestra reacia a declarar. Únicamente se ha dedicado a decir públicamente que el virus tiene “potencial pandémico” a elevar la amenaza internacional del coronavirus a “muy elevada”.

“En cualquier crisis, los líderes tienen dos responsabilidades igualmente importantes: resolver el problema inmediato y evitar que vuelva a suceder”, continuó explicando Gates. “La pandemia de COVID-19 es un buen ejemplo. Necesitamos salvar vidas».

En el artículo, Gates sugirió algunas soluciones que podrían retrasar la propagación del virus. Los países ricos deberían suministrar a los países más pobres en África y el sur de Asia médicos para monitorear la propagación del virus y administrar vacunas. Establecer una base de datos internacional donde los países puedan compartir información. Desarrollar un sistema que detecte los compuestos que ya han sido probados para su uso en una vacuna. Los gobiernos y los donantes privados deberían financiar instalaciones de fabricación que puedan crearvacunas en cuestión de semanas.

Pero el cofundador de Microsoft fue más allá al comparar el COVID-19 con la pandemia de gripe asiática de 1957, que mató a más de 1 millón de personas, y la pandemia de gripe española de 1918, que mató a 50 millones de personas. Y según Gates, en este momento el coronavirus de Wuhan se encuentra en un punto intermedio.

Todos deberían tener acceso a una vacuna asequible

Gates predijo que los ensayos a gran escala para una vacuna contra el coronavirus podrían realizarse a principios de junio. Anthony Fauci, director del centro de enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), dijo recientemente que esperaba comenzar a probar las vacunas en personas a mediados de abril. Sin embargo, el desarrollo de medicamentos es típicamente un proceso de varios años que puede costar alrededor de 1 mil millones de dólares. Gates dijo que hacer que las vacunas sean asequibles para todos era la “estrategia correcta” para contener el brote de coronavirus.

“Dado el dolor económico que puede imponer una epidemia, ya estamos viendo cómo COVID-19 puede alterar las cadenas de suministro y los mercados de valores, sin mencionar la vida de las personas, será una ganga”, enfatizó Gates.

El pasado miércoles, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alex Azar, se negó a prometer que una futura vacuna contra el coronavirus sería asequible para todos los estadounidenses. Pero un día después cambió la versión diciendo que cualquier vacuna desarrollada en conjunto con el gobierno de los EE. UU. necesitaría ser accesible financieramente para el público. La Fundación Bill y Melinda Gates ya ha contribuido con 100 millones de dólares para contener el brote. En su artículo, Gates dijo que evitar una pandemia requeriría miles de millones de dólares.

Más que un virus

Y mientras hablamos de si el COVID-19 es una pandemia o una simple gripe, lo que está claro es que los gobiernos lo están utilizando para sus propios intereses. El coronavirus ha puesto fin a las protestas de Hong Kong, en Francia está terminando el movimiento de los chalecos amarillos y en el Reino Unido se está valorando la posibilidad de cerrar ciudades, la prohibición de grandes reuniones y el cierre de fronteras.

Y ahora toca el turno de la información que hay en Internet. Por lo que el coronavirus esta siendo realmente rentable a los gobiernos, despoblación mundial, quitar derechos y libertades de la población y controlar la información mundial. Podríamos decir que es todo un éxito en todos los sentidos.

/psg