“¡El beso, el beso!”, gritaba el público la anoche del domingo en Bailando Por Un Sueño, en el segundo capítulo del nuevo estelar de Canal 13.

Raquel Argandoña, uno de los jurados del espacio, entró al set y fue recibida por el animador Martín Cárcamo. Luego se dieron un piquito.

“Nada de cosas aquí. ¡Con todo! Este programa es jugado”, comentó el conductor.

Luego, la ex reina de belleza comentó el episodio:

Raquel Argandoña: “Con el beso que te di ayer, no me contestan el teléfono”

Martín Cárcamo: “Parece que la retaron, ¿o no?”

Argandoña: “No me contestan el teléfono”

Cárcamo: “¡No le contestan el teléfono! ¿Es verdad que mandó WhatsApp y la dejaron en ‘visto’?”

Argandoña: “Total”

Cárcamo: “Es que a mí también me sorprendió. Fue como una reacción visceral, una cosa loca”

Argandoña: “Sabes que soy una chica muy conservadora. Nunca he besado a un hombre en la televisión, jamás, en mis 40 años de trayectoria. Y algo me pasó ayer que me dejé llevar por ustedes y soné… He tratado, pero no me contestan. Bueno, da lo mismo”.

/gap