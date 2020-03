Pasadas las 16:00 horas de este martes inició la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.

Se trata de la quinta interpelación a un secretario de Estado en lo que va del año, llegando ésta a pocos días del 8 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

A cargo de la interpelación está la diputada Camila Rojas, del partido Comunes, quien indicó que las preguntas tendrán tres focos en el contexto de la violencia político-sexual y la violencia hacia las mujeres.

Éstas serán respecto de los planes, las políticas, y los programas del ministerio en esta materia.

Ante los cuestionamientos, la secretaria de Estado afirmó que “tenemos todavía una deuda muy importante con las mujeres” y explicó que “formé un equipo multidisciplinario de profesionales, cuya tarea principal ha sido, primero la coordinación con instituciones que velaban por los DD.HH.; luego garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y después que estábamos fortaleciendo la capacidad de nuestros centros de atender a las mujeres víctimas de la transgresión de sus derechos”.

Asimismo, interrogada por las denuncias de violencia política-sexual en el contexto de las manifestaciones sociales posteriores al estallido social, defendió que en los centros de la Mujer “jamás hubo una intención de negar las denuncias (de violencia sexual), que además eran de público conocimiento”.

Explicó que al afirmar que no tenían denuncias de esa naturaleza se refería a los centros de la mujer, como se le preguntó.

El rol del Ministerio

“Hemos cumplido con el rol del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con todas nuestras facultades y capacidades. Nuestro rol es prestar colaboración a las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Y tenemos una breve limitación, sólo podemos patrocinar querellas en materia de violencia intrafamiliar”, argumentó.

Durante el encuentro, la diputada interpeladora ha relatado varias denuncias de violencia sexual.

Ante esto, la ministra condenó los hechos afirmando que el Gobierno está vigilando que la justicia establezca la verdad cada uno de los casos que han sido denunciados.

Asimismo, sostuvo que efectivamente hay “prácticas que no se han erradicado” en Carabineros durante los últimos años, asegurnado que hay practicas que deben desaparecer, y que se le han dado instructivos con perspectiva de género a Carabineros.

Lealtad

Interrogada sobre si su lealtad está con el mandato del Ministerio y las mujeres o con “el gobierno que está cometiendo violaciones a los Derechos Humanos”, la secretaria de Estado defendió que “el gobierno del presidente Piñera no ha cometido ninguna violación a los Derechos Humanos, al contrario, las ha condenado persistentemente y ha convocado a organismos internacionales para que sean observadores”.

“Sé exactamente lo que hacemos en nuestro ministerio y en nuestro servicio. No ha habido ninguna querella en el marco de violaciones a los DDHH porque no tenemos la especialidad, la potestad, la facultad. No porque no tengamos ganas, porque no es nuestro rol”, sostuvo.

También afirmó que es importante que las mujeres tengan voz en la política, cuestionando a su interpeladora: “No es positivo que usted diputada se ponga del lado de quienes cuestionan las capacidades de las mujeres que estamos en la política”.

Respeto al movimiento feminista

“Tengo un respeto profundo por el movimiento feminista, por todas las expresiones del movimiento feminista, que son por cierto de un rango muy amplio. Es probablemente el movimiento social más antiguo de la humanidad junto al movimiento de los trabajadores”, reconoció Plá.

De cara a las marcha de conmemoración del 8 de marzo, sostuvo que “queremos garantizar la seguridad de las mujeres que van a marchar. Siempre las marchas de las mujeres han sido pacíficas, nunca han habido hechos de violencia”, destacando la designación de 1.700 carabineras para resguardar dichas protestas.

/gap