Sorpresa causó el día de ayer el anuncio por parte de la Fed que disminuyó la tasa de interés en 50 puntos base, con la que busca proteger la economía mundial ante los efectos que ha conllevado la propagación del coronavirus al nivel global.

“Los fundamentos de la economía de Estados Unidos siguen siendo sólidos. Sin embargo, el coronavirus plantea riesgos para la actividad económica”, fue lo que señaló la Fed en su comunicado del lunes.

Esto significó una reducción de medio puntual porcentual de las tasas a un rango objetivo entre 1,0% y 1,25%.

Esto llega en un momento en donde el dólar en Chile ha tenido una tendencia alcista durante los últimos días. Sin embargo, tras conocerse la noticia, el día de ayer el dólar cerró con una caída de $5,70, concluyendo la sesión en $807,20 vendedor y $806,90 comprador.

Algunos expertos señalan que está medida no afectará la tendencia alcista del dólar en un mediano plazo, mientras que otros apuntan a que esto es un señal que hace que exista una mayor posibilidad de bajar la tasa de política monetaria por parte del Banco Central.

Para el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina, el anuncio de la Fed de bajar la tasa de interés “va a quitar un poco la presión a que el dólar se encarezca, que aumente de valor, porque al bajar la tasa de interés es menos atractivo como refugio”.

Además, agregó que “puede ser que las presiones de apreciación del dólar relativo a las otras monedas de países emergentes disminuyan un poco, pero de ahí a que cambie mucho, va a depender de otros riesgos que están en la economía mundial. Las presiones por buscar refugio en el dólar son menos atractivas que antes”.

El economista también se refirió a la posibilidad de que esto genere que se disminuya la tasa de política monetaria de Chile, argumentando que aún es muy pronto para pensar en eso como posibilidad.

“Yo creo que es muy temprano para llegar a esa conclusión. A lo mejor esto lo que hace es que no tengan que activar la intervención cambiaría como pensaban, pero yo creo que el Banco Central está extremadamente cómodo con una pausa larga en la tasa de política monetaria en el corto plazo”, sostuvo Medina.

Asimismo, agregó que “no creo que cambien algo tan pronto. Probablemente en el IPoM de marzo tengan que re evaluar o a mediados de junio tendrán que re evaluar mejor la estrategia cuando tengan todos los datos del cierre del año anterior y tengan más datos de cómo la economía va en el 2020”.

El economista de Euroamerica, Luis Felipe Alarcón, afirmó que “lo lógico es que el dólar se debilite y no solo acá en Chile, sino que a nivel global producto que el costo alternativo, que es la tasa de interés, cae. Así lo ha dado cuenta el mercado”.

También añadió que “ahora distinto es que esto cambie la tendencia. Yo por ahora lo veo poco probable. Yo lo veo más como un paliativo que una solución al problema, porque lo que está provocando el coronavirus a nivel global es más bien un shock de oferta y uno cuando baja tasas de interés apunta más que nada a problemas de demanda”.

Con respecto a si esto podría darle un impulso al Banco Central a bajar las tasa de política monetaria, Alarcón señaló que “yo creo que si ya venían pensando en alguna probabilidad de baja, esto obviamente aumenta esa probabilidad y le facilita la decisión de tener que bajar”.

Al ser preguntado si esta rebaja por parte de la Fed haría que el Banco Central no intervenga en el corto plazo, el economista manifestó que por ahora no debería ocurrir una reactivación de intervención.

“Mientras las cosas acá localmente se mantengan contenidas, yo creo que no habría razón por ahora de retomar la intervención, más aún si la Fed facilita ese movimiento al bajar la tasa de interés y obviamente a ponerle coto al alza del tipo de cambio”, sostuvo Alarcón.

El economista Cristián Echeverría sostiene que el anuncio de ayer “aumenta la posibilidad” de que el BC disminuya la tasa de política monetaria y esto porque “la política monetaria se demora en influir sobre la economía. Se demora entre 12 a 18 meses en ser plenamente efectiva, entonces nuestro Banco Central tiene que estar evaluando el riesgo de que la economía chilena entre en recesión”.

“La pregunta es si el Banco Central va a evaluar hacerla aún más expansiva en forma preventiva para contener hasta donde se pueda la contracción económica que resulte en este escenario adverso de un escenario o de los efectos masivos que nos lleguen a nosotros”, sostuvo Echeverría.

Sobre dicha posibilidad, el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, agregó que “yo creo primero se van a apreciar los efectos que se estabilice el dólar en el valor, antes que el Banco Central baje la tasa de interés. Yo primero observaría como se va a estabilizar esto en los próximos días, no tomaría una actitud inmediata”.

Además, comentó que no sólo hay que tomar en cuenta lo que ocurrió con el anuncio de ayer, sino que también los impactos del coronavirus, que para Echeverría sus efectos “en nuestra economía han ocurrido, a través del precio del cobre, a través del tipo de cambio, a través de alguna perturbación a algunas exportaciones e importaciones, pero es pequeño todavía”.

Por su parte, el día de ayer, el ministro de Economía Lucas Palacios, afirmó a través de Twitter que “siguiendo con lo visto el lunes, los mercados celebran estas medidas con nuevas alzas en mercados accionarios, luego de las fuertes caídas registradas la semana pasada. Efectos en Chile se unen a tendencia internacional, con alzas en la bolsa y una caída del tipo de cambio”.

Mientras que desde BCI estudios manifestaron que “en cuanto a política monetaria local, el Banco Central de Chile recortaría la tasa de referencia a fines del primer semestre, algo más adelantado de lo incorporado en nuestro escenario base. Al mismo tiempo, aparece espacio para nuevas bajas hacia la segunda parte del año”.

Primer caso de coronavirus en Chile

Tras conocerse el primer caso de coronavirus en Chile, específicamente en Talca, la incertidumbre en los mercados podría verse incrementada.

Para el académico de la U. de Chile esto no conllevaría a un efecto en la economía chilena y afirmó que “yo no creo que se vaya a masificar, ya que se han tomado bastantes medidas, pero si fuera una tendencia creciente, que no creo, todas las actividades se hacen más difíciles”. Además, agregó que “es un caso aislado que está bajo control”.

