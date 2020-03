La relación que muchos veían venir entre la epidemia del coronavirus y el proceso constituyente quedó patente en las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañañich, quien esta jornada dijo estar “preocupado” por la convocatoria del plebiscito del 26 de abril a causa del COVID-19 que ya tiene tres casos en el país.

La frase del secretario de Estado –lanzada en una entrevista con La Segunda- generó inmediato revuelo, y desde la oposición la calificaron incluso de “terrorismo sanitario”. Asimismo, lo llamaron a “hacer su pega” y a no intentar alterar el proceso constituyente en marcha.

En Twitter, las palabras de Mañalich provocaron reacciones y la asociaron a la campaña del miedo desplegada por la derecha. En este marco, el director de la Escuela de Publicidad de la UDP, Cristian Leporati, reflexionó: “Hoy pensaba en como la política abordaría la epidema #Covid_19 en términos oportunistas – aunque suene inmoral – a su favor. Y la respuesta vino desde Mañalich, de modo encubierto y bajo la escenografía médica, una de las más eficaces, atacando el plebiscito dese el miedo”.

En tanto, el diputado comunista Daniel Núñez acusó que “el creador de “se acabaron las listas de espera” y “del mejor sistema de salud del mundo”, ahora juega sus cartas para boicotear el plebiscito. Para la derecha todo vale para defender los privilegios de la Constitución de 1980. Mañalich es más peligroso que el coronavirus”.

Por su parte, el expresidente de la Fundacion Iguales, Juan Enrique Pi, recordó el caso del Súper Martes en Estados Unidos. “Con 129 casos confirmados y 9 muertes por coronavirus, ayer hubo primarias en catorce Estados. Mañalich, con dos casos confirmados en Chile, dice que le preocupa el plebiscito. Esto es de una irresponsabilidad indignante”.

“Ministro, haga su pega”

El diputado socialista Juan Luis Castro explicó a El Mostrador que “las palabras del ministro de Salud corresponden más a una frase de terrorismo sanitario que a una realidad de lo que pasa epidemiológicamente en Chile, que solo tiene casos aislados, importados y no tiene la propagación local que sí tiene en otros países europeos”.

“Lamento que se haga uso político de lo que corresponde a una campaña sanitaria muy rigurosa para prevenir y no para afectar la convivencia nacional”, dijo el parlamentario y doctor.

A su turno, la senadora DC Carolina Goic recordó en tono irónico que “fue el mismo ministro Mañalich el que dijo que tenemos el mejor sistema de salud del planeta, por lo tanto, si el ministro Mañalich hace bien su trabajo, no tenemos que tener ningún temor”.

Por eso, emplazó directamente a Mañalich: “Ministro, haga bien su trabajo frente el coronavirus y con eso no tenemos que preocuparnos de un proceso que está en marcha. El plebiscito está convocado, le guste o no le guste al ministro, hágase cargo de sus dichos, haga bien su trabajo y garantice que el sistema de salud va a responder”.

Los argumentos de Mañalich

En la entrevista con La Segunda , el ministro destacó el trabajo realizado frente a la epidemia, y señaló en tono rimbombante que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos acaba de pedir que seamos referentes para toda Latinoamérica respecto del (manejo) del coronavirus, y eso porque somos los mejores”.

Si bien indicó que aún estamos en una fase 2, “hemos declarado todas las alertas sanitarias, no hay nada que no estemos haciendo. Hemos sido obsesivos en la identificación de los casos importados, exagerado cuarentenas, etc. ¿Esto por qué? Porque de avanzar a una etapa 3, esto es, suspender las clases en las universidades, colegios, o cerrar los espectáculos públicos, qué decir sobre sugerir que no se realicen las marchas o las concentraciones en la Plaza Italia… Podríamos estar ante una situación muy pero muy complicada”, dijo.

En ese marco, consultado sobre si le preocupa que una convocatoria impactada por el coronavirus pueda poner en duda la legitimidad que pueda tener el resultado del plebiscito, dijo “sí, esa es mi preocupación, que el plebiscito se pueda realizar, que no exista un obstáculo de salud pública para la realización material de este, pero que se afecte el nivel de convocatoria por el coronavirus. Por eso nuestra intención de pesquisar los casos importados, informar todos los días lo que estamos haciendo a la ciudadanía aunque parezca exagerado”.

En este sentido, advirtió que “me preocupa que aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo, es decir adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como diabetes y enfermos renales, por ejemplo, no concurran a las urnas ese día”. Con todo, Mañalich dijo que “sería absolutamente raro que llegáramos a una pandemia tal que no se puedan construir mesas, que quede prohibido el plebiscito por razones sanitarias”.

Ante la consulta en el caso de que se cumpla el peor escenario, si es partidario de sugerir la postergación del plebiscito, el titular del Minsal respondió que “no estoy en posición de sugerir algo de tal magnitud. Requiere además de una ley con quorum constitucional (…) o sea antes de llegar a esto, tiene que haber una situación que lo justifique y yo me la juego con que no lleguemos a ese extremo”.

Sin embargo, apuntando a la legitimidad del proceso, sostuvo que “imagínese que votan pocos. Que del padrón, vota solo un millón, ahí vamos a estar en problemas. Que el resultado del plebiscito, cualquiera que este sea, alcance una baja adhesión, sería un escenario muy complicado”, dijo el titular de Salud a La Segunda.

En este sentido, dijo que “no es su realización lo que está en riesgo… pero la posibilidad que millones de personas vayan a emitir masivamente su voto, que hagan fila prolongada junto a otros, esto es un brote de coronavirus severo, más que un problema sanitario será un problema político”, explicó.

