Malas noticias sobre el coronavirus: Investigadores chinos han descubierto que dos tipos diferentes del nuevo coronavirus se podrían estar propagando por todo el mundo. El COVID-19, ahora ha infectado al menos a 93.000 personas y se ha cobrado la vida de 3.200 en todo el mundo. Un equipo de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Pekín y el Instituto Pasteur de Shanghái han estado analizando el brote desde su aparición en diciembre. Dicen que los primeros hallazgos sugieren que hay dos cepas de la infección: una de ellas es más agresiva que la otra y ha infectado a más personas.

Pero los científicos advirtieron que su análisis examinó un rango limitado de datos (103 muestras) y dijeron que se necesitaba más investigación. El estudio preliminar descubrió que cuando el virus se cruzó por primera vez en humanos, la cepa «ancestral», a la que llamaron ‘S’, posteriormente evolucionó a otra versión, llamada ‘L’. En su estudio, descubrieron que la cepa más antigua es la más agresiva y de propagación más rápida de las dos. Inicialmente, la cepa más nueva, L, era más frecuente, pero ahora se está reduciendo y S se ha vuelto más común. Pero lo que muchas personas se preguntan es si la propagación del coronavirus pudo evitarse. Pues tal vez si hubieran visto la película de anime postapocalíptica Akira sí que podría haberse evitado.

Mucho más que un anime

“¡Solo cancélelo!” es lo que se puede leer en un grafiti pintado en cartel pidiendo apoyo a la población para los Juegos Olímpicos de 2020. Faltan poco menos de cinco meses para que Tokio organice el evento deportivo más grande del mundo, y los japoneses deben hacer lo posible para que sea un gran fenómeno. Pero la población está en crisis. Los disturbios en el país hacen que el gran evento, que apoyaría al gobierno y a sus patrocinadores en particular, parezca un truco cínico. Los JJ.OO. tienen que ser cancelados.

Este no es el Tokio real en estos días, sino la historia “Akira”, una película de anime postapocalíptica dirigida por Katsuhiro Otomo estrenada el 16 de julio de 1988 en Japón. Pero desde hace unos días este legendario anime, que es uno de los más populares en Japón, ha sido recuperado por la conciencia pública. Debido a que la escena de la película es increíblemente similar a la situación actual: el país tiene más de 900 casos de coronavirus, lo que lo convierte en uno de los países más afectados del mundo después de China. La isla norte de Hokkaidō ha impuesto el estado de emergencia.

Y cuanto más grave se vuelve la situación, más insiste el gobierno, casi cinco meses antes de los Juegos Olímpicos, que podría suspenderlo hasta diciembre por el coronavirus. Actualmente se están cancelando otros eventos deportivos, pero los expertos también han expresado dudas sobre la viabilidad de los Juegos Olímpicos.

A pesar de todo, el comité organizador presentó recientemente el lema oficial de Tokio 2020: “Unidos en la emoción”. Y en Tokio, la gente se pregunta cada vez más: ¿Es esta emoción el miedo por la propagación COVID-19? Con el papel higiénico, las mascarillas protectoras y los aerosoles desinfectantes convirtiéndose en un bien escaso. En cualquier caso, la película “Akira” parece toda una profecía. Muchos se preguntan qué podría haber predicho correctamente el popular manga.

“Akira”: una película animada que predice el curso de los acontecimientos

Los principales medios de comunicación también se han hecho eco de la inquietante similitud. Después de todo, “Akira” no es una simple película de animación. Poco después de que el manga del mismo nombre de 1982 llegara a los cines en 1988, se convirtió en todo un fenómeno cultural. Ningún anime antes había tenido dibujos tan detallados y, por lo tanto, realistas. Nunca antes te habías sentido tan profundo en la historia, por ejemplo, cuando el protagonista Shotaro Kaneda se mueve por Tokio en una moto. A su lado, los rascacielos se desdibujan, desaparecen antes de que aparezcan otros más. El hiperrealismo en “Akira” también inspiró el cine internacional, desde “Matrix” hasta “Stranger Things”.

Es una ficción animada que es más realista que nunca. Incluso en la actualidad esta obra maestra se estudia en las universidades. Pero después de todo, esta no es la primera vez que una obra de ficción predice la llegada del coronavirus. Como ya publicamos en MEP, “Los ojos de la oscuridad (The Eyes of Darkness)” es un thriller de 1981 escrito por el popular autor estadounidense Dean Koontz que trata sobre un laboratorio militar chino que crea un virus como parte de su programa de armas biológicas. El laboratorio está ubicado en Wuhan, que le da al virus su nombre, Wuhan-400.

Y “The Flu”, la película apocalíptica surcoreana dirigida por Kim Sung Soo en 2013, revelaba la triste verdad detrás de los peligros del coronavirus. La trama se basa en cómo el miedo contagia más que la propia enfermedad. En ese caso, el virus se llama H5N1 y mata a sus víctimas en apenas 36 horas. El caos se apodera de Bundang-gu, el mayor y más poblado distrito de Seongnam, Seúl, Corea del Sur.

Aunque no podíamos acabar esta noticia sin mencionar la película “Contagio” de Steven Soderbergh. La historia de 2011 muestra la propagación de un virus muy parecido al que se originó en Wuhan. En el film, la pandemia se origina en Hong Kong, al sur de China. Después de que la protagonista (Gwyneth Paltrow) lo contrajera, comienza la propagación a nivel mundial. Después de la predicción de “Akira” es inevitable preguntarse si todo lo que está ocurriendo en la actualidad sobre el coronavirus ya se sabía hace años. Pero si te quieres quedar tranquilo en el anime hay una guerra civil en Tokio y explota una bomba atómica. Al final, las personas apenas se preocupan por las consecuencias de un virus.

/psg