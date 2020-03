Juan Guaidó volvió a convocar al pueblo a movilizarse a las calles el próximo 10 de marzo contra la dictadura de Nicolás Maduro. En rueda de prensa, el presidente interino de Venezuela aseguró que ese día “no va a haber disparos ni amenazas que puedan frenar y detener al pueblo”, en clara alusión al atentado que sufrió el pasado sábado en Barquisimeto, donde colectivos chavistas dispararon contra el vehículo que los transportaba, e incluso se divulgaron imágenes de los paramilitares apuntando directamente con sus armas contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN).

“Un mensaje a la dictadura: como dicen que por la vara que midas serás medido, yo entiendo que ellos salen corriendo, que además no pueden controlar los esfínteres algunos, entiendo que creen, y se reflejó claramente en las declaraciones recientes, de que lo que querían era que saliéramos corriendo. Lo que querían era que nos asustáramos. El dictador me ha amenazado con la cárcel no sé cuántas veces, y por supuesto todo su entorno. Y aquí estamos dando la cara a toda la gente”, señaló el líder opositor.

“Los que tienen miedo hoy son los que tienen que recurrir a la última instancia, porque en años anteriores en sectores muy populares lo veíamos: ponían algunos puntos rojos, podían movilizar algo de gente en algunos sectores… ya ni eso tienen. Ya ni eso pueden movilizar, ya no tienen seguidores, tienen cómplices, a los cuales dejaron sólos, por cierto. Porque son tan cobardes que salieron ‘no, falso positivo, un show’, cuando todos están plenamente identificados, vinculados al gobierno regional y municipal. Estamos en la calle y vamos a seguir”, agregó.

Lo ocurrido el pasado sábado provocó un fuerte repudio de la comunidad internacional. Decenas de países y organismos internacionales condenaron el ataque de los paramilitares chavistas. El gobierno de Estados Unidos responsabilizó directamente al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, quien acusó de coordinar a esos “matones”.

De cara a la movilización que convocó hacia la Asamblea Nacional el 10 de marzo, Guaidó indicó que será para “exigir por los derechos de los transportistas, de las enfermeras, de los profesores, de los estudiantes…”. “Todas las luchas son una. Hoy todas las luchas en Venezuela son una sola: la libertad y la democracia de nuestro país. Y es la única forma de reivindicarnos todos juntos hasta que logremos la democracia y la libertad”.

“No se puede normalizar la tragedia, no se puede normalizar esta crisis. Por el contrario, rebelarse ante ella. Como hicieron ayer los maestros en Lara, como están haciendo en este momento los transportistas en Anzoátegui, como están haciendo las enfermeras en este momento en Mérida, como lo están haciendo en este momento los estudiantes en Táchira, ejerciendo su derecho legítimo a la protesta porque lo vamos a hacer las veces que sea necesario hasta lograr la libertad de Venezuela. Y no va a haber disparos, no va a haber amenazas que pueda frenar y detener al pueblo de Venezuela”, subrayó el presidente interino.

Por su parte, en cuenta de Twitter indicó que el próximo martes todos los trabajadores del país se unirán al Pliego Nacional de Conflicto para avanzar en la recuperación del país y el restablecimiento del orden democrático: “Los trabajadores van con Venezuela el 10 de marzo (…) Es el momento de construir una sola bandera de lucha, el Pliego Nacional De Conflicto, y que los venezolanos junto con nuestros aliados del mundo llevemos la presión a la dictadura hasta donde sea necesaria”.

“¡Venezuela no se va a rendir! Pronto seremos millones en las calles, unidos en una bandera de lucha contra la dictadura”, añadió.

El pasado 21 de febrero, cuando anunció la convocatoria, Guaidó indicó que el objetivo del acto será que cada sector presente “un pliego de conflicto para lograr la solución de la crisis”.

Ese día el titular del Parlamento habló de un “comando unificado” en la oposición y advirtió a “la dictadura de Nicolás Maduro” que “no se confunda”. Sobre los plazos y el progreso en la lucha contra el régimen, señaló: “No estamos dormidos. Estamos preparando el momento oportuno. Y todo esto responde a una estrategia, a construir las capacidades”.

