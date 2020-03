Luego del rotundo éxito que tuvo en su presentación en el Super Bowl LIV, Jennifer Lopez ha aprovechado el tiempo para continuar con sus proyectos profesionales y descansar de las arduas jornadas de trabajo, siempre derrochando sensualidad y presumiendo la figura perfecta que aún mantiene a sus 50 años.

La actriz y cantante publicó un video en el que se deja ver disfrutando de un día soleado en una playa, donde vistió un provocativo traje de baño blanco.

JLo lució muy poco maquillaje durante su estancia en la playa, en la que estuvo acompañada por la artista Ana Carballosa, quien capturó el momento en varias fotografías.

“No one likes a shady beach… (A nadie le gusta una playa sombreada)”, escribió la prometida del ex deportista Alex Rodriguez.

Ver esta publicación en Instagram No one likes a shady beach… 🌤 📷@lacarba Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 4 de Mar de 2020 a las 4:51 PST

Este clip ha sido reproducido por más de nueve millones de personas desde que fue publicado y ha recibido varios comentarios: “Ninguna”, “Bebé impresionante”, “Mama Miaaaaa” o “Por siempre joven, hermosa y la más popular”.

Jennifer tiene predilección por los trajes de baño blancos y es que en otra ocasión se dejó ver con un bikini del mismo color.

“Relajada y recargada”, escribió hace dos semanas cuando presumió su abdomen tonificado a los 50 años.

La “Diva del Bronx” ha tenido un excelente año. Durante los últimos meses ha disfrutado del éxito y reconocimiento obtenidos por su actuación en la cinta Hustlers, basada en el artículo publicado por la periodista Jessica Pressler en la revista New York Magazine en 2015, el cual cuenta la historia de un grupo de strippers, comandadas por Samantha Barbash, que se dedicaron a estafar a los hombres más ricos de la ciudad.

Por esta participación, fue catalogada como la Mejor Actriz por varias publicaciones en Estados Unidos e incluso fue considerada una de las Personas del Año en People. Además llegó a obtener varias nominaciones, pero no ser contemplada por la Academia de Hollywood para competir en la pasada entrega de los Oscar le significó un gran dolor.

“Estaba triste, me puse un poco triste porque había muchas expectativas. Recibí tantas buenas críticas, más que nunca en toda mi carrera. Y hubo muchos (titulares) de ‘será nominada al Oscar. Sí pasará. Si no la nominan habría que estar loco’. Entonces, estoy leyendo los artículos y pienso: ‘Ay Dios mío. ¿Pasará?’. No pasó y me sentí un poco decepcionada”, confesó hace unos días JLo ante la presentadora Oprah Winfrey.

Jennifer Lopez se sintió aún más triste al creer que había decepcionado a las personas que trabajan con ella desde sus inicios: “La gran mayoría de mi equipo ha estado trabajando conmigo por 20, 25 años y creo que estaban esperanzados también. Quería la nominación y pienso que los decepcioné un poco también”.

Para salir de ese doloroso sentimiento, la “Diva del Bronx” contó que se puso a pensar en todo lo bueno que le había ocurrido en el último año a nivel profesional: “El Super Bowl, una gira completamente vendida, las nominaciones a otros galardones y entonces, no lograr lo que quería con el Oscar. Tuve que reexaminarlo todo”.

Lopez logró superar este episodio cuando comprendió que ella sólo buscaba oír halagos. “No necesito eso. Estoy en dónde estoy y eso está bien. Soy suficiente. No necesito ese premio ahora para sentir que puedo hacer las cosas”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Relaxed and recharged. 🤍 Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 16 de Feb de 2020 a las 10:22 PST

Ver esta publicación en Instagram @Guess who’s back 🖤✖️🎬#JLOxGUESS @marciano Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 25 de Ene de 2020 a las 2:36 PST

Ver esta publicación en Instagram I ♥️summertime #julybaby #leoseason 📸 by: @lacarba Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 18 de Ago de 2019 a las 8:24 PDT

