El arquero de Everton Johnny Herrera habló sobre el homenaje que se negó a recibir por parte de Azul Azul, tras el empate 0-0 de este jueves ante Universidad de Chile.

El portero aseguró a la transmisión del CDF sobre el tema que “en buen chileno, es paja molida, pero era muy cara de raja si me hacían un homenaje con todo lo que ustedes saben, estoy en un lugar y no puedo dejar de hablar de Everton”.

“Acá (en la U) no me sentía querido, pero estamos bien en Viña, estoy feliz, disfrutando a mi familia, mi hijo y estamos bien, lata que enredamos un par de partidos”, afirmó.

En la misma línea, el meta reveló que “para mí estaba difícil. Si había un penal, lo tenía que patear por obligación, por experiencia y hay que asumirlo no más. No es porque uno quiera, lo estuve pensando todo el partido y realmente no sé si lo hubiera hecho”.

“Para mí, ellos (la gente de la U) son los dueños de este club, no la gente que esta arriba y que con tal de recibir unos pesos más cree poder hacer y deshacer”, cerró.

Por Ignacio Soto Bascuñán