La ciberseguridad es un tema que cada vez toma más relevancia por la velocidad con la que avanza la complejidad de los ataques en la web. En ese contexto, la empresa de ciberseguridad Fortinet en un estudio dio a conocer que en Chile más de 1.500 millones de intentos de ciberataques se produjeron en 2019, lo que significa un incremento del 35% tras el estallido social, siendo entidades gubernamentales, AFPs y entidades financieras las más afectadas.

“Qué duda cabe que la ciberseguridad es un tema que tenemos que presentarle la mayor atención. Los datos que se dieron a conocer nos llevan a la reflexión y a la necesidad de mejorar un sistema que día a día nos pide que estemos a la altura de los nuevos tiempos”, subrayó el senador Kenneth Pugh.

“Que se haya atacado a esas instituciones no me causa extrañeza. En el ambiente se ha querido dar a entender que aquellas son las responsables de todos los males que podemos padecer, lo que me parece injusto”, complementó.

La situación preocupa al Ejecutivo, por ello, se comenzó un trabajo mancomunado entre ministerios, subsecretarías y el Asesor Presidencial en Ciberseguridad para establecer los pasos a seguir.

“Las autoridades tienen absolutamente clara la situación, por lo que es una buena señal que empiecen a tomar cartas en el asunto a fin de resguardar los datos personales y financieros de todos quienes depositan su confianza en las instituciones y en el adecuado tratamiento de la información”, remarcó Pugh.

Finalmente, el senador sostuvo que “si queremos vivir en paz, debemos anticiparnos a las amenazas que nos puedan afectar y eso requiere invertir en un mejor Sistema Nacional de Ciberseguridad. Se debe apurar el tranco en el desarrollo de cara a los tiempos”.

Cabe recordar que, en octubre pasado, en el marco del Mes de la Ciberseguridad, el Presidente Sebastián Piñera anunció la firma de cuatro decretos supremos que permitirán dotar al país de una mejor institucionalidad en materia de ciberseguridad y que esta semana en el Senado se aprobó con una alta votación, la nueva Ley de Delitos Informáticos.

