Navarro debiera irse a Venezuela no se que hace en Chile si está todo mal, Navarro no es el del pueblo no sabe lo que es pasar hambre y frío en las calles con celulares de últimas generación casa en las mejores playas de Chile como senador a defraudado a todos tienen que venir cambio a Chile pero Venezuela no es el mejor ejemplo el que no lo quiere ver así está ciego y sordo!