Hernán Caputto desde el año 1997 que está radicado en Chile tras su fichaje por Provincial Osorno, sumando una larga trayectoria en el fútbol chileno que coronó en Universidad de Chile, club del que en la actualidad es director técnico del primer equipo.

Ante esto el entrenador de los azules comentó aspectos personales que le hicieron tomar la decisión junto a su esposa de quedarse en el país y no regresar a Argentina. Así también el arraigo que sienten sus hijos por la ‘U’, donde tienen más de una conversación familiar por su actual rol.

“Mis hijos son fanáticos de la ‘U’ y me cuestionan. pero ellos saben cuáles son los momentos para hacerlo y qué decir. Y es que me conocen y entienden las determinaciones que tomo”, comenzó diciendo en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Toda mi vida personal y familiar la he hecho en Chile. Mis hijos nacieron acá y con mi señora preferimos quedarnos, porque Argentina no era un país para educar a nuestros hijos. Al menos no era el mismo país en que ella y yo crecimos. Este es un gran país, conozco mucho y me gusta la gente y la seguridad que hay”, indicó el técnico de 45 años.

Pero en la actualidad Chile vive un complejo proceso social, del que Caputto también ha sido parte ratificando su apoyo a las demandas sociales, no así a la violencia.

“Empatizo con las demandas sociales. Obvio que no estoy a favor de la violencia que se ha provocado, pero creo firmemente que la gente tiene derecho a reclamar. Para eso estamos en democracia”, expresó firmemente en la instancia.

Próximamente en el mes de abril se viene el plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución, instancia que no se perderá de participar el ex portero. “Como lo he hecho ya en otras elecciones, voy a votar. Siento el deber de ir a cumplir con un derecho y una obligación. En casa hemos hablado del tema y todos pensamos lo mismo”, confesó.

En esa misma línea respondió que de ser sorteado como vocal de mesa cumplirá con la designación sin problemas. “Siempre me busco en el diario para saber si me llaman, pero nunca lo han hecho. Si lo hacen, voy, sin duda. Y no sólo para evitar la multa”, finalizó.

/Eduardo Méndez Garín