El deporte sigue muy pendiente de la evolución del coronavirus en todo el mundo. Ya se han puesto en duda o se han cancelado la celebración de diferentes competiciones. Cualquier actividad deportiva puede verse afectada en estos momentos. Este es el mapa mundi del coronavirus que tiene en cuarentena al deporte.

MOTOGP

Suspendidos: Los problemas crecen para el Mundial de MotoGP. El Gran Premio de las Américas, el que tenía que ser el inicio del Mundial después de la cancelación de Qatar y el aplazamiento de Tailandia está en serio riesgo de no poder disputarse, al menos en su fecha prevista.

La propia ciudad de Austin quien, como ya hizo el Ministerio de salud tailandés, ha prohibido eventos que provoquen aglomeraciones de gente para evitar el contagio por coronavirus.

ATLETISMO

Suspendidos: El maratón de Barcelona, que se tenía que celebrar el domingo 15 de marzo, se ha pospuesto hasta el 25 de octubre para “seguir trabajando en la contención del coronavirus”.

La Asociación Asiática de atletismo decidió suspender los Campeonatos Asiáticos de pista cubierta, que se debían haber disputado en la localidad china de Hanzhou los días 12 y 13 de febrero.

El coronavirus también ha provocado la cancelación del Maratón de Roma por la alerta del coronavirus en Italia.

La Federación Italiana de Atletismo ha suspendido todas las competiciones hasta el mes de abril mientras que el Mundial de Medio Maratón de Gdynia, previsto para el 29 de marzo, se pospone hasta octubre.

RUGBY

Suspendidos: El partido de Escocia ante Francia en las Seis Naciones femenino, que se iba a jugar este sábado en Scotstoun, fue suspendido tras conocerse que una jugadora escocesa ha dado positivo por coronavirus, tal y como anunció Scottish Rugby.

NBA

Medidas preventivas: Si retirar el saludo con las manos a los aficionados y entre los jugadores de la NBA ya comienza a ser algo normal en el día a día de la NBA, el incremento de los casos de coronavirus en Estados Unidos ha llevado a laNBA a recomendarle a los equipos que comiencen a planificar la posibilidad de disputar partidos sin aficionados.

Una medida que ha sido rechazada por los jugadores de la NBA y especialmente por LeBron James: “No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran”.

FÚTBOL

Suspendidos: Todos los partidos de la liga de fútbol en China (en todas las categorías) se han suspendido. Los encuentros de la Champions League asiatica de Guangzhou Evergrande, Shanghai Shenhua y Shanghai SIPG se han postpuesto hasta el mes de abril. También postpuesta la K-League de Corea.

Además, la Ligue 1 anunció el aplazamiento del partido entre el Estrasburgo y el PSG que estaba programada para este sábado a las 17.30 horas. La decisión sigue “una orden de la prefectura de Bas-Rhin con respecto a la propagación del coronavirus”.

Suspendido también el partido de Coppa de Italia entre el Nápoles y el Inter de Milán. No hay fecha todavía para disputarse.

Medidas preventivas: El campeonato italiano sigue en alerta por el coronavirus. Todos los partidos se celebrarán a puerta cerrada como mínimo hasta el próximo 3 de abril. Además, se ha hecho público un total de 21 normas como medida preventiva: no comer en los vestuarios, no compartir botellas de agua, desinfectar de forma frecuente los vestuarios…

Newcaslte United. El club inglés ha prohibido a sus jugadores darse la mano con sus compañeros o rivales como prevención.

Los partidos Inter de Milán-Getafe y Atlanta-Valencia de Europa League se jugarán a puerta cerrada tanto la ida como la vuelta.

En duda: La FA está valorando la posibilidad de suspender el encuentro entre la selección inglesa y la selección italiana que se va a disputar en Londres como duelo preparatorio para la Eurocopa 2020.

FÚTBOL FEMENINO

Medida preventiva: La selección de Venezuela femenina no pudo participar en la Turkish Women Cup. Turquía no dejó entrar en el país al equipo debido a que ha jugado hace poco un amistoso ante la Roma en Italia. Venezuela fue sustituida por el BIIK Kazygurt.

FÓRMULA 1

Suspendidos: El Gran Permio de China que se iba a celebrar en Shanghai el próximo mes de abril se ha postpuesto por el coronavirus. Aún no se ha cerrado otra fecha.

Medidas preventivas: La competición se va a iniciar pero está todo pendiente de si se van a poder celebrar correctamente todos los Grandes Premios. Así, los italianos serán examinados tres horas para entrar en Bahréin

FÓRMULA E

Suspendidos: Aplazada la carrera de la Fórmula E 4 de abril en Roma. Sin fecha de celebración.

JUEGOS OLÍMPICOS

Medidas preventivas: Las palabras del miembro del COI Dick Pound hizo saltar todas las alarmas. El Comité Olímpico Internacional se da hasta el mes de mayo para decidir si los Juegos Olímpicos de Tokio se disputan, se postponen o se cancelan.

CICLISMO

Suspendidos: Son varios los equipos como Ineos, Movistar, Astana, Jumbo o Mitchelton los que no tomarán la salida de la París-Niza (8-15), la Tirreno-Adriático (11-17), la Ronde van Drenthe (fem, 15), la Nokere Koerse (fem, 18), la Milán-San Remo (21) ni el Omloop van de Westhoek (fem, 22). De momento, aplazadas al cien por cien sólo están el Trofeo Alfredo Binda, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Giro de Sicilia y la Strade Bianche pero es probable que también caigan todas las carreras e incluso la París-Niza que arranca este domingo. La Unión Ciclista Internacional señaló que, por su parte, todas siguen vigentes pero que serán las propias carreras locales las que, en conversaciones con sus gobiernos, decidan la viabilidad o no de las pruebas.

TENIS

Medidas preventivas: El tenis no es ajeno a a la aparición del coronavirus y las primeras medidas extremas se vivirán en el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada que empieza el 12 de marzo. La organización ha anunciado que se habilitarán 250 puestos para lavarse las manos. Aunque esa no es la medida más radical. Los jugadores tendrán que llevar su propia toalla y no podrán dársela a los recogepelotas como sucede habitualmente.

GIMNASIA

Medidas preventivas. La Copa el Mundo que se va a disputar en Doha se va a realizar a puerta cerrada y la organización obliga a los atletas de los países de China, Egipto, Irán, Corea del Sur o Italia hagan una cuarentena en el país si quieren participar en la Copa del Mundo.

JUDO

Medidas preventivas: Tras confirmarse un caso de coronavirus en uno de los trabajadores de la Federación Española de Judo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha pedido a los deportistas que se entrenan en el pabellón de judo del CAR de Madrid que no acudan a ejercitarse en esta instalación “como medida transitoria y de precaución”.La persona que ha dado positivo en Covid-19 trabaja en el departamento administrativo de la Federación y no ha tenido contacto directo con el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. .

ESQUÍ ALPINO

Suspendido: Las finales de la Copa del Mundo de esquí alpino de Cortina d’Ampezzo, en el norte de Italia, inicialmente previstas del 16 al 22 de marzo, fueron anuladas este viernes a causa de la emergencia coronavirus, que ya ha provocado 197 muertes y más de 4.000 contagiados en el país.

TRIATLÓN

Suspendido: La primera prueba del calendario de las Series Mundiales, que debía celebrarse este fin de semana en Abu Dabi fue suspendida a hace ya 10 días. Además, la prueba de la Copa de Europa de Triatlón que se iba a disputar el 29 de marzo en Melilla ha sido aplazada como medida de prevención frente a la propagación del coronavirus, informó en la tarde de este viernes el consejero de Deportes de la ciudad autónoma, Rachid Bussian.

KÁRATE

La Federación Mundial de Karate (WKF) ha anunciado que la prueba de Karate 1-Premier League prevista en Rabat del 13 al 15 de marzo ha sido cancelada debido a “la decisión de las autoridades marroquíes de tomar medidas extraordinarias para controlar el brote de COVID-19 en el país”.