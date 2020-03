La situación con el coronavirus en Italia es cada vez más grave. Después de que la región de Lombardía se declarara como una de las más azotadas, las autoridades locales buscan la forma de frenar la expansión de la enfermedad.

Es por ello que este 8 de marzo se firmó el decreto que declara en cuarentena a toda la región, además de otras 14 provincias, con un total de 16 millones de personas aisladas. Se espera que la medida se extienda hasta abril próximo, lo que podría generar un gran dolor de cabeza en la Roja.

Esto porque Alexis Sánchez se vería imposibilitado de viajar a nuestro país para participar de la primera fecha de eliminatorias. El tocopillano está en la zona más afectada y tendrá que pasar las semanas que vienen encerrado para evitar contagios.

Si bien uno de los puntos presentes en el decreto asegura que las personas podrán salir solo por comprobadas exigencias laborales, desde el mundo del fútbol no se han pronunciado al respecto. De no llegar, la Selección Chilena tendría una baja sensible para su objetivo rumbo a Catar 2022.

La Roja hará su estreno en eliminatorias visitando a Uruguay el próximo 26 de marzo. Luego volverá a Santiago para esperar recibir a Colombia el día 31 del mismo mes.

