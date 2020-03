Un 66% de las mujeres del país declara haberse sentido discriminada o violentada por su género según consigna la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo.

En el estudio 321 de la empresa se recoge además que el 76% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con las marchas de las mujeres por la vía pública, 18 puntos más que en junio de 2018. Además el 69% dijo estar de acuerdo con la movilización feminista, 14 puntos más que en junio de 2018.

Asimismo, el 79% de los consultados cree que Chile es un país machista.

Aprobación presidencial

Por otra parte, frente a la consulta de “independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?”, el 11% de los encuestados respondió que aprueba, un punto menos que en el estudio de hace una semana, y el 81% que desaprueba la gestión del Mandatario. Un 5% no aprueba, ni desaprueba y u 3% no sabe o no responde.

Movilizaciones

Respecto a las manifestaciones tras el estallido social del 18 de octubre, se constató un aumento de las personas en desacuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas, que pasó del 31% de la semana pasada a 35% esta semana. La cifra se correlaciona con un descenso en quienes aprueban de 66% a 62%.

Covid-19

Respecto al coronavirus, el 100% dijo haber escuchado hablar de la enfermedad y el 57% asegura que está poco o nada preocupado por la posibilidad de contagiarse. Sin embargo, el 58% piensa que Chile está poco o nada preparado para proteger a la población frente al virus.

El estudio se basó en encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años de las 16 regiones del país, entre el miércoles 4 y el viernes 6 de marzo de 2020. La muestra y cobertura semanal es de 707 casos y el margen de error de +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza.

Revisa el estudio completo

/psg