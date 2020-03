Anteriormente les contamos sobre la actriz Rocío Toscano, quien llegó a la marcha por el Día Internacional de la Mujer convocada para este domingo, donde asistieron varios cientos de miles de personas.

Desde la Alameda hasta el Parque Almagro se reunieron colectivos y grupos de mujeres, entre ellas la intérprete, quien junto a sus amigas ciclistas se hicieron parte de la manifestación. A través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía, pero en ella posó en topless, recibiendo positivos comentarios.

Otra mujer que también asistió en topless a la marcha fue Dana Hermosilla, actual polola de Camila Recabarren. La pareja se reunió para ser parte de esta masiva convocatoria, compartiendo con las asistentes y plasmando esto en registros publicados en Instagram.

«Libres o nada 🤍 #8M«, escribió Dana junto a la postal donde posa junto a Camila, cubierta con un pañuelo y gafas. Luego, la ex Miss Chile compartió nuevas imágenes agregando el siguiente mensaje: «Esta lucha siento que nos pertenece a todas. Yo la doy por todas y para todas 💖 También por las que no pudieron ir ✨ y bueno, por las que ya no están 😔 Basta de abusarnos, violarnos, ¡¡¡BASTA de asesinarnos!!! ¡¡BASTA!! Años teniendo que arrastrar el miedo a nuestro abusador porque la justicia no es capaz de hacer nada contra ellos. Pero ahora la fuerza está con nosotras, cabras, y nos tenemos unidas. No cayendo nunca más 🙏🏻 Hoy conmemoro a todas las mujeres que han dado la batalla, y miércale que cuesta, ¡pero vamos! Basta de juzgarnos entre nosotras, somos y sentimos diferente 💖 Hoy el cambio lo construiremos desde nosotras mismas».

/psg